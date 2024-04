DAGOBA sort leur 1er single « CERBERUS »

Communiqué: Après avoir marqué la scène metal d’un mélange unique de metal, d’indus et d’orchestrations à briser le cou, tourné sans relâche en Europe, États-Unis, Asie et partagé la scène avec des groupes légendaires tels que Metallica, Machine Head et In Flames, DAGOBA est aujourd’hui une figure emblématique et reconnue de la scène française et internationale.

Avec Different Breed, son neuvième album, le groupe de Metal français DAGOBA a souhaité proposer une musique qui pourrait rassembler les fans les plus anciens, comme les nouveaux venus dans leur univers.

Different Breed est, comme son nom l’indique, à la fois un nouveau souffle brûlant dans la discographie de DAGOBA, mais se révèlera comme leur album le plus fédérateur.

Aujourd’hui, leur premier single ‘Cerberus‘ est disponible sur toutes les plateformes. Rendez-vous le 10 avril pour le clip.

Tracklisting

1. Genes15

2. Arrival Of The Dead

3. Distant cry

4. Different Breed

5. Minotaur

6. Léthé

7. Phoenix Noir

8. At The End Of The Day

9. Vega

10. Cerberus

11. Alpha

Line-up

Shaw : Vocals / Guitar / Machines

Ritch D.M. : Guitar

Kawa : Bass

Theo : Drums

