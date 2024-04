Make Them Suffer dévoile une vidéo pour « Epitaph »

Make Them Suffer vient de dévoiler une vidéo pour le titre « Epitaph ». Le groupe sera en tournée en France en Juin:

06/24 Lyon, FRA – Le Transbordeur (feat. While She Sleeps, Bury Tomorrow, ERRA & Holding Absence)

06/25 Strasbourg, FRA – La Laiterie (feat. While She Sleeps, Bury Tomorrow, ERRA & Holding Absence)

