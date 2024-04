Dream Theater annonce son retour en Europe et en France

Dream Theater qui va célébrer ses 40 ans et le retour de Mike Portnoy, vient d’annoncer une nouvelle tournée européenne qui passera par la France:

10/20 London, UK – The O2 Arena

10/22 Berlin, GER – Uber Eats Music Hall

10/23 Cologne, GER – Palladium

10/25 Milan, ITA – Forum di Milano

10/26 Rome, ITA – Palazzo Dello Sport

10/28 Munich, GER – Zenith

10/29 Zagreb, CRO – Arena Zagreb

11/01 Budapest, HUN – Budapest Arena

11/02 Prague, CZE – Fortuna Arena

11/03 Lodz, POL – Atlas Arena

11/06 Helsinki, FIN – Espoo Metro Arena

11/08 Stockholm, SWE – Stockholm Waterfront Congress Centre

11/09 Oslo, NOR – Oslo Spektrum

11/10 Copenhagen, DEN – Poolen

11/12 Esch-sur-Alzette, LUX – Rockhal

11/13 Zurich, SWI – The Hall

11/14 Lyon, FRA – Halle Tony Garnier

11/16 Lisbon, POR – MEO Arena

11/17 Madrid, SPA – La Cubierta de Leganes

11/20 Stuttgart, GER – Beethovensaal

11/21 Frankfurt, GER – Jarhunderthalle

11/23 Paris, FRA – Adidas Arena

11/24 Amsterdam, NET – AFAS Live

