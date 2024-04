DAGOBA dévoile le clip de ‘CERBERUS’

Communiqué: Après avoir sortie leur premier single vendredi dernier, DAGOBA met ‘Cerberus’ en image avec un clip inédit !

Minutieusement théorisé soir après soir lors de leur tournée européenne 2022, Different Breed met à l’honneur chaque particularité faisant du groupe ce qu’il est : riffs massifs, orchestrations, passages indus et refrains entêtants tout en les mettant au goût du jour grâce au savoir-faire acquis au fil du temps.

Rendez-vous le 14 juin pour sa sortie.

Tracklisting

1. Genes15

2. Arrival Of The Dead

3. Distant cry

4. Different Breed

5. Minotaur

6. Léthé

7. Phoenix Noir

8. At The End Of The Day

9. Vega

10. Cerberus

11. Alpha

Partager : Twitter

Facebook

Pinterest

Reddit

Tumblr