ARCHITECTS, nouveau single avant de repartir sur la route

Communiqué: Après avoir ravi ses fans fin 2023 avec « Seeing Red », un single, qui comptabilise plus de 23 millions de fois à ce jour, puis avec concert dantesque au Zénith de Paris en janvier 2024,

ARCHITECTS est de retour avec la brutalité sonore qui caractérise sa musique. Tout simplement intitulée « Curse », cette nouvelle chanson est produite par Jordan Fish (ex-BMTH). Les britanniques se rappellent ainsi aux bons souvenirs de leur public avant repartir en tournée en Europe en 1ère partie de Metallica, ou à l’affiche de différents grands festivals d’été dont le Motocultor Festival le 17 août à Carhaix, en Bretagne

C’est incontestable, le chant guttural de Sam Carter attire immédiatement l’attention, mais on ne saurait réduire sa performance qu’à cette première attaque, puisque, tout au long du morceau, il fait preuve de l’étendue de ses impressionnantes capacités vocales, passant des couplets agressifs au refrain mélodique avec une polyvalence déconcertante, taillant ainsi sa place au sein des riffs de guitare massifs et de l’omniprésence des blast-beats. Plus intense que jamais « Curse » voit le groupe renouer avec ses racines les plus heavy.

Architects : Dan Searle, Sam Carter, Alex Dean & Adam Christianson

Retrouvez Architects en tournée à travers l’Europe !

24 mai – Munich, Olympiastadion w/ METALLICA

7 juin – Helsinki, Olympic Stadium w/ METALLICA

14 juin– Copenhagen, Parken Stadium w/ METALLICA

20 juin – Natz-Schabs, Alpen Flair

21 juin – Grafenhainichen, Full Force Festival

22 juin – Dessel, Graspop Metal Meeting

29 juin – Ysselsteyn, Jera On Air

5 juillet – Varsovie, PGE Narodowy w/ METALLICA

12 juillet – Madrid, Estadio Civitas Metropolitano w/ METALLICA

3 août- Wacken Open Air

9 août– Jaromer, Brutal Assault

10 août – Walton On Trent, Bloodstock Open Air

11 août – Courtrais, Alcatraz Festival

15 août – Dinkelsbühl, Summer Breeze Open Air

17 août – Carhaix-Plouguer, Motocultor Festival

Partager : Twitter

Facebook

Pinterest

Reddit

Tumblr