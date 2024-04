FEUERSCHWANZ rejoint l’univers d’Assassin’s Creed

Communiqué: FEUERSCHWANZ dévoile une reprise du classique d’Assassin’s Creed « Valhalla Calling », créé à l’origine par Miracle of Sound

Suite à ses deux derniers albums classés numéro 1, Fegefeuer et Memento Mori (Official German Album Charts), FEUERSCHWANZ – le groupe le plus en vogue d’Allemagne – célèbre son vingtième anniversaire en rééditant certains de ses plus grands succès pour la première fois en anglais sur son prochain album Warriors, qui sortira le 3 mai 2024 chez Napalm Records ! La tracklist est complétée par une nouvelle chanson originale et une reprise percutante du classique d’Assassin’s Creed « Valhalla Calling », originellement signée Miracle of Sound, et désormais disponible en single.

FEUERSCHWANZ est l’un des plus grands groupes actuels de la scène Metal allemande, ce dont témoignent indéniablement les têtes d’affiche et les places de choix qu’il occupe dans les plus grands festivals de Rock et de Metal. Le Fegefeuer European Headline Tour du groupe démarre à Hambourg aujourd’hui, et plusieurs concerts affichent déjà complet. Procurez-vous Warriors pendant qu’il en est encore temps, et découvrez le clip officiel de « Valhalla Calling » ci-dessous !

FEUERSCHWANZ déclare :

« En tant que musiciens de Folk Metal, nous sommes toujours à la recherche de mélodies anciennes auxquelles nous pouvons donner une tournure heavy – avec « Valhalla Calling », Gav @miracleofsound a créé un hymne viking intemporel, puissant et archaïque. Nous n’avons pas pu résister à l’envie de l’interpréter dans notre style !

Merci @miracleofsound pour cette impressionnante mélodie ! Nous espérons que vous aimerez notre hommage – visionnez la vidéo dès aujourd’hui ! »

Tracklist de Warriors :

1. Highlander (English Version)

2. The Unholy Grail (feat. DOMINUM, ORDEN OGAN)

3. The Forgotten Commandment

4. Memento Mori (English Version, feat. Chris Harms de LORD OF THE LOST)

5. Death on the Dragonship

6. Wardwarf (feat. Francesco Cavalieri de WIND ROSE)

7. Circlepit of Hell

8. Song of Ice and Fire (feat. Patty Gurdy)

9. Purgatory

10. Bastard of Asgard

11. SGFRD Dragonslayer (English Version)

12. Valhalla Calling

Warriors sera disponible dans les formats suivants :

> CD

> 1 vinyle noir

> 1 vinyle orange marbré – 200 exemplaires – ÉPUISÉ !

> Cassette rouge transparente – 100 exemplaires

> Lot : 1 CD + bouteille d’hydromel (0,35 L)

> Lot : 1 CD + bouteille d’hydromel (0,35 L) + mug (0,5 L) – ÉPUISÉ !

> Format digital

FEUERSCHWANZ – Fegefeuer Tour 2024 :

Avec ORDEN OGAN, DOMINUM

10.04.24 DE – Hamburg / Große Freiheit 36 – DATE SUPPLÉMENTAIRE

11.04.24 DE – Hamburg / Große Freiheit 36 – COMPLET !

12.04.24 DE – Berlin / Huxleys – COMPLET !

13.04.24 DE – Dresden / Alter Schlachthof – COMPLET !

18.04.24 DE – Saarbrücken / Garage

19.04.24 DE – Erfurt / Club Central – COMPLET !

20.04.24 DE – Munich / Backstage – DATE SUPPLÉMENTAIRE – COMPLET !

21.04.24 DE – Munich / Backstage – COMPLET !

26.04.24 DE – Hanover / Capitol – COMPLET !

27.04.24 DE – Osnabrück / Hyde Park – COMPLET !

30.04.24 DE – Nuremberg / Löwensaal – DATE SUPPLÉMENTAIRE

01.05.24 DE – Nuremberg / Löwensaal – COMPLET !

02.05.24 DE – Stuttgart / LKA Longhorn – COMPLET !

03.05.24 DE – Wiesbaden / Schlachthof

04.05.24 DE – Cologne / Palladium

27.11.24 NL – Eindhoven / Effenaar

28.11.24 NL – Haarlem / Patronaat

29.11.24 FR – Paris / Trabendo

03.12.24 IT – Milan / Live Club

06.12.24 AT – Vienna / Arena – COMPLET !

Festivals 2024 :

10.05.24 DE – Rastede / MPS

11.05.24 BE – Bomal-Sur-Ourthe / Durbuy Rock

01.06.24 DE – Fulda / Museumshof

02.06.24 CZ – Pilsen / Metalfest Open Air

14.06.24 AT – Nickelsdorf / Nove Rock

15.06.24 CH – Interlaken / Greenfield Festival

16.06.24 PT – São Pedro Do Sul / Bela Vista Open Air

20.07.24 DE – Niedergörsdorf / Motorcycle Jamboree

02.08.24 DE – Wacken / Wacken Open Air

03.08.24 DE – Bückeburg / MPS

09.08.24 BE – Kortrijk / Alcatraz Festival

16.08.24 DE – Dinkelsbühl / Summer Breeze

17.08.24 DE – Weil Am Rhein / MPS

31.08.24 DE – Halle (Saale) / In Extremo „Weckt Die Toten » Festival

07.09.24 DE – Luhmühlen / MPS

10.–15.09.24 DE – Kiel / Full Metal Cruise

14.12.24 DE – Essen / Grugahalle – 20 Jahre FEUERSCHWANZ

