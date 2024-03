SUICIDAL ANGEL : Profane Prayer

Groupe originaire de Grèce, SUICIDAL ANGELS, et qui s’est formé en 2001, trouve son inspiration dans les compositions des grandes formations de Thrash metal des années 80 et 90. Il sort avec « Profane Prayer » son 8ème album. On y retrouve bien entendu tout ce qui constitue le Thrash de la grande époque. Des guitares bien présentes, des rythmes soutenus qui s’alternent avec des grooves captivants et une voix hargneuse. L’album n’est composé que de 9 titres mais c’est sans compter la capacité du groupe a faire rebondir les riffs et les ambiances pour obtenir des titres qui peuvent parfois attendre les 8 minutes et plus, l’album au complet faisant 48 minutes.

Pourquoi écouter:

– Un Thrash qui s’est aller chercher le meilleur du style

– L’agressivité et l’aspect sans fioriture de certains titres

– La qualité des riffs

Partager : Twitter

Facebook

Pinterest

Reddit

Tumblr