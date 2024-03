« Raise No Flag », le deuxième single de BLACK BOMB A

Communiqué: Avec Unbuild The World, Black Bomb A, qui fête ses 30 ans en 2024, repousse les limites de leur créativité, fusionnant habilement des éléments de Metal, de Punk et de Hardcore. Chaque morceau est une véritable décharge d’énergie, portée par des riffs ravageurs, des rythmes frénétiques et des mélodies accrocheuses.

Laissez-vous emporter par l’énergie dévastatrice de Black Bomb A et plongez dans l’univers sombre et percutant de Unbuild The World avec leur deuxième single ‘Raise No Flag’ disponible dès maintenant sur toutes les plateformes !

