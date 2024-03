Interview de BLOOMING DISCORD pour « Memories From The Future »

Nous avions rendez-vous il y à quelques jours à Paris avec BLOOMING DISCORD, un groupe de Metal Alternatif originaire de Marseille, pour nous parler de son premier album « Memories From The Future » enregistré par Florent de LANDMVARKS. C’est Vincent (guitare) et Anthony (Basse) qui ont bien voulu nous en dire plus lors de cet entretien filmé et à découvrir ci-dessous.

