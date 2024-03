BENIGHTED dévoile le nouveau single « Nothing Left To Fear »

BENIGHTED vient de dévoiler un nouveau single tiré de son nouvel album « Ekbom » prévu pour le 12 avril via Season of Mist. « Nothing Left To Fear » est à découvrir ci-dessous. A noter la participation de Oli de Archspire en guest et que ça soit le titre le plus rapide du groupe 402 bpm !

