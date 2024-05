KERRY KING : From Hell I Rise

Avec la fin de SLAYER, Kerry King ne pouvait s’arrêter là ! Il débarque avec un album solo qui en reprend les ingrédients car comme il l’a lui même déclaré « Que pouviez vous vraiment attendre d’autres de moi ? ». Mais quand on sait qu’il a aussi embarqué l’un des meilleurs chanteurs de la scène thrash Mark Osegueda (Death Angel), l’excellent Phil Demmel (ex-Machine Head) à la guitare ainsi que deux autres pointures Paul Bostaph (Slayer) à la batterie et Kyle Sanders (Hellyeah) à la basse, on a tout ce qui faut pour avoir un très très bon groupe. L’album est percutant et riche. C’est prenant des les premiers accords et jusqu’à la fin du 13ème titre. Ca n’est pas du SLAYER mais ça n’en est pas loin non plus et ça mérite donc qu’on s’y intéresse au plus vite !

Pourquoi écouter:

– Kerry King powwaa et le line up incroyable

– La qualité de l’album en entier

– L’agressivité, le groove, la banane que l’album donne





Partager : Twitter

Facebook

Pinterest

Reddit

Tumblr