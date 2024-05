HEADCHARGER annonce la sortie de son 8ème album

HEADCHARGER sortira son 8ème album intitulé « SWAY » le 13 Septembre 2024 chez Label AT(h)OME.

Le groupe déclare: « On est vraiment heureux de vous dévoiler aujourd’hui l’artwork de cet album, réalisé par le talentueux et prolifique Jo Riou.Ce disque est un pur condensé de nos 20 ans d’existence. Vous y retrouverez la rage hardcore de nos débuts, mais aussi, nos grooves Stoner Rock’n roll ainsi que les mélodies imparables que Seb apporte au groupe, dorénavant accompagné des chœurs de Dav. Mais chaque chose en son temps, on va garder quelques secrets, histoire de vous faire saliver encore un peu plus…

En attendant, on espère que vous apprécierez cette pochette. N’hésitez pas à y réagir, on se fera un plaisir de vous répondre ! On vous donne rendez-vous le mardi 28 mai pour une nouvelle surprise ! Et ouais les rockeurs, nous aussi on sait teaser !!!

Merci infiniment pour votre soutien,

HEADCHARGER IS STILL ALIVE AND STRONGER THAN EVER ! »

