KERRY KING son premier album solo le 17 mai et un premier extrait en ligne

communiqué: Samedi 30 novembre 2019, le Forum de Los Angeles, un peu avant minuit, Slayer vient de terminer son ultime concert. Kerry King se tient au centre de l’arène, ses chaînes emblématiques pendent à sa ceinture, il se dirige vers la droite, les décroche, les brandit en l’air avant de les laisser tomber lourdement sur le sol. Le guitariste se retourne puis quitte la scène…

« J’ai su très tôt que je n’en avais pas fini et que je n’avais aucunement l’intention de ne pas continuer à jouer » – Kerry King

Avec suffisamment de matériel – entièrement écrit par lui-même – pour compléter deux albums, le projet solo de Kerry King aurait probablement vu le jour en 2020 s’il n’y avait pas retardé par la pandémie . Pour réaliser son premier album solo, « From Hell I Rise », qui sortira le 17 mai sur Reigning Phoenix Music, King a fait appel au batteur Paul Bostaph (Slayer), au bassiste Kyle Sanders (Hellyeah), au guitariste Phil Demmel (ex-Machine Head) et au chanteur Mark Osegueda (Death Angel). C’est en collaboration avec le producteur Josh Wilbur (Korn, Lamb of God, Avenged Sevenfold, Bad Religion), que la majeure partie de ce disque a été enregistrée aux Henson Studios de Los Angeles, en deux semaines environ, le tout ayant été achevé en juin dernier.

« Je ne savais pas quoi penser, après tout, c’est Kerry King de Slayer que j’ai entendu un million de fois« , déclare Wilbur. « Il a une présence très forte. Je ne dirais pas qu’il a un ego, mais il a une inébranlable confiance en lui, ce qui est une bonne chose car c’est ce que l’on attend des rock stars et de leur groupe. Il ne se comporte jamais comme un con ou un méchant, mais il sait exactement ce qu’il veut. Il ne tourne pas autour du pot. Il sait ce qu’il veut faire et ne pas faire. Et, comme il est sûr de lui, il est souvent très direct. J’ai vraiment apprécié de travailler avec lui« .

Selon King, ses nouvelles compositions s’inspirent de « divers sujets liés aux religions, à la guerre, des choses lourdes, parfois tendance punk, les atmosphères sont sombres, voire effrayantes, le tout joué des vitesses herculéennes« . Et le guitariste d’ajouter « Si vous avez toujours aimé Slayer, quelle que soit la période de notre histoire, il y a forcément quelque chose sur cet album qui vous plaira, que ce soit du punk classique, du punk rapide, du thrash ou tout simplement du heavy metal« .

Rapide, agressif, solide comme un mur en béton armé, « Idle Hands », premier titre extrait de l’album, va vous couper le souffle… et vous allez en redemander.

Une chanson qui annonce clairement les intentions de King qui l’admet « Bien que ce disque soit maintenant en boîte, j’ai encore beaucoup d’autres chansons à terminer. C’est ce que je sais et aime faire, de la musique, du metal. Cela fait partie de ma vie depuis 40 ans, et je suis loin d’en avoir terminé. »

Kerry King, guitariste cofondateur de Slayer, est l’un des musiciens les plus reconnus et les plus respectés de la scène thrash/punk/metal. Au cours des 40 dernières années, il a été l’un des pionniers de la musique la plus brutale et la plus révolutionnaire jamais créée. King a écrit ou coécrit certaines des chansons les plus appréciées de Slayer, notamment « Mandatory Suicide », « Repentless », « Hell Awaits », « Disciple » et « Raining Blood ». Connu pour son allégeance aux Raiders, son amour des serpents et son goût pour le Jagermeister, Kerry est un homme au franc-parler, aux opinions bien arrêtées et authentique jusqu’au bout des ongles. Le metal coule dans ses veines, il sait exactement comment dépeindre cette musique, et n’a aucune envie de changer cela. Kerry King est un « metal kid » autoproclamé, à perpétuité !

Liste des titres :

01. Diablo

02. Where I Reign

03. Residue

04. Idle Hands

05. Trophies Of The Tyrant

06. Crucifixation

07. Tension

08. Everything I Hate About You

09. Toxic

10. Two Fists

11. Rage

12. Shrapnel

13. From Hell I Rise

Partager : Twitter

Facebook

Pinterest

Reddit

Tumblr