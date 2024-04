Mötley Crüe dévoile le nouveau titre « Dogs Of War »

Les légendes du glam metal, Mötley Crüe, viennent de dévoiler leur premier nouveau single depuis 2019. Cette piste est la première du groupe multi-platine à être publiée mettant en vedette les talents de guitariste de John 5. Ce dernier a remplacé Mick Mars dans le groupe en 2022, bien que le départ de Mars reste au centre d’un litige juridique amer. Mötley Crüe a signé avec Big Machine Records pour ce nouveau morceau, « Dogs Of War », ainsi que pour les futures nouvelles compositions à venir. Les sessions d’enregistrement ont eu lieu sous la direction du producteur Bob Rock (Metallica, 311), qui a déjà travaillé de manière extensive avec le groupe. S’exprimant récemment avec Billboard, le chanteur du groupe, Vince Neil, a décrit ce single comme étant « un mélange de vieille et de nouvelle école. Il a cette vibe old-school, mais c’est une nouvelle musique. » Neil a également mentionné que, en plus de plusieurs autres pistes, le groupe a également enregistré une reprise du classique des Beastie Boys « (You Gotta) Fight For Your Right (To Party) » pour une sortie future, une chanson qu’ils ont déjà interprétée en live.

