Live Report : MACHINE HEAD, FEAR FACTORY, ORBIT CULTURE à Montréal (MTelus)

Nous étions, pour une fois, un peu loin de nos salles habituelles et donc de nos habitudes d’écoutes. Oui, Montréal au Québec, 5500 km des salles parisiennes qu’on a plus l’habitude de fréquenter. Et surtout l’occasion d’assister à la tournée nord américaine de MACHINE HEAD nommée « Slaughter the MarTour« , qui emmenait FEAR FACTORY, ORBIT CULTURE et GATES TO HELL. Une occasion unique en sachant que MACHINE HEAD et FEAR FACTORY seront à l’affiche du HELLFEST cette année.

Ouverture des portes à 17:30 et premier concert à 18:30. D’autres obligations me font malheureusement rater GATES TO HELL et j’arrive pour ORBIT CULTURE aux environs de 19:15.

La soirée se déroule dans le centre de Montréal. Le MTelus est une salle qui peut accueillir 2300 personnes et ouverte en 1884. Elle ressemble aux anciens théâtres que l’on a toujours à Paris avec une fosse et un étage pour les places assises en arc de cercle face à la scène. Les bars sont présents un peu partout permettant d’éviter les queues interminables entre les concerts. La salle est en train bon état, très bien entretenu et donnant vraiment un aspect très conviviale à la soirée. Les québécois étant par nature ouverts et cordials, il est facile de pouvoir engager la discussion ou parcourir la salle sans être bloqué ou repoussé. L’acoustique est aussi très bonne. Pour tous les groupes le son sera clair et précis. MACHINE HEAD et FEAR FACTORY bénéficiant même d’un petit plus en terme de décibel.

Comme dans tous les concerts, en entrant on passe par les stands de merchandising. Tous les groupes ont désormais des stands bien remplis, changement de l’industrie discographique oblige. Niveau des prix, c’est un peu la même constatation qu’en France, 55 CAD$ (Dollars canadiens) pour un tee shirt, soit environ 38€. Mais derrière, la part probable de la salle, les ventes d’albums quasi inexistante, le streaming qui ne rapporte rien, c’est le plus gros revenu pour les groupes après les cachets…

Mais revenons aux concerts, c’est ORBIT CULTURE qui est sur scène. Le Death Metal mélodique des suédois résonne dans la salle et devant un public déjà très présent et très engagé, surtout dans les premiers rangs. Les fans n’ont pas attendus pour venir dès le début de la soirée assister à tous les concerts. Le groupe utilise des jets de fumées sur le devant de la scène marquant un peu plus l’impact de ses ambiances. Au fil des morceaux, le pit est de plus en déchaîné et les fans apprécient le spectacle qu’offre le groupe. On regrettera peut être le son un peu faible, environ 10 decibels de moins que pour FEAR FACTORY et MACHINE HEAD. Une différence probablement liée au contrat pour les premières parties. Mais le show reste vraiment de qualité. La précision et le professionnalisme du combo sur scène est remarquable. Le groupe va proposer un extrait de son dernier EP sorti en décembre 2003 avec le titre « While We Serve » et avant de terminer avec « Vultures of North« , plus direct mais tout aussi violent. Et où l’on verra l’un des premiers wall of death de la soirée.

Le temps d’attraper une pinte au bar le plus proche et c’est FEAR FACTORY qui déboule. Il est 20:15. L’occasion aussi de découvrir Milo Silvestro au chant. Ce fan italien qui en quelques mois est devenu le frontman du célèbre combo de Metal Indus américain en remplacement de Burton C. Bell toujours en conflit avec Dino Cazarez, le guitariste et l’un des membres fondateurs du groupe. La performance de Milo est remarquable car elle respecte parfaitement les différences aggressive et claire présentent dans les morceaux de FEAR FACTORY. Les autres membres du groupes se déchaînent à ses côtés. Ca headbangue dans tous les sens et la puissance du groupe est ultra précise. L’échange avec le public est aussi plus varié que ce qu’on peut entendre en France, mais nous sommes dans une ville ou tout le monde parle anglais. Les fans réagissent à chaque demande. Le pit est en feu. Le groupe va rechercher des titres dans toute sa discographie dont le dernier album « Aggression Continuum » sorti en 2021 avec le titre « Disruptor« . Le temps passe vite et bien trop vite car le combo ne jouera que 45 minutes. On sent que c’est une déception pour le public comme pour le groupe tant l’énergie sur scène et dans la fosse était intense. Et forcément avec des classiques comme « Linchpin« , « Demanufacture » ou encore « Replica » qui va clôturer le set, difficile de vouloir en rester là. Attendons le Hellfest pour en voir plus. La performance a été excellente alors ne les rater pas si vous avez la chance d’être à Clisson en Juin.

Il n’est pas encore 21:30 et dans la salle c’est Ozzy et son « Diary of a Madman » qui passe, signe que MACHINE HEAD va bientôt démarrer son concert. Et le combo californien va démarrer fort avec « Imperium » et « Ten Ton Hammer« . Tout est, comme toujours avec MACHINE HEAD, d’une maitrise remarquable. Robb Flynn démontrant qu’il est un frontman impressionnant. Sa maitrise de la guitare alors qu’il chante ou parle au public et surprenante de facilité, alors que ça ne l’est vraiment pas. Tout le groupe interprète chaque partie à la perfection, et les morceaux du groupe ne sont pas toujours des plus faciles à interpréter. Le public interagit toujours autant et chante de nombreuses parties refrains comme couplets, recouvrant le son de la sono qui crache à plus de 100 decibels. On fait chanter, les femmes, les hommes, le balcon, la fosse, tout fonctionne à chaque fois, le pit se déchaîne encore plus, ça tourne dans tous les sens. A gauche de Robb Flynn, c’est Reece Scruggs qui assure le poste de guitariste. Le guitariste que l’on connait pour faire partie d’HAVOK, ne fait pas de la figuration. Tout en contrôle, il domine la setlist et parcours la scène pour engager le fans qui se pressent au plus près de lui. « Old » ou « Locust » font partie des hits de MACHINE HEAD intégrés à la setlist du soir et qui font toujours autant de ravage dans la salle et pas seulement dans la fosse. Au balcon, les fans se font aussi entendre et headbangue comme en réponse à la performance du groupe. Lors d’un break, Robb Flynn partagera avec le public, se rappeler de son premier concert à Montréal pour « Burn My Eyes », aux Foufounes Electriques, le plus petit club de la ville, toujours en activité, et certains fans y étaient déjà. Le groupe va également rendre hommage à Dimebag Darrel parti trop tôt. La fin du concert va être une sorte de feu d’artifices, faisant exploser la fosse avec le plus gros circle pit de la soirée, des slams et tout ce qu’un public de metal passionné sait faire de mieux. MACHINE HEAD concluant son set avec « Bulldozer« , « From This Day » et « Davidian« , toujours aussi efficace. Le groupe reviendra pour un rappel avec « Halo« . Le temps de saluer le public et de faire le faire hurler une dernière fois, il est 23:00.

MACHINE HEAD ne participait plus depuis des années à des festivals pour se concentrer sur ses propres tournées et des concerts qui ont parfois fait plus de deux heures, a changé de stratégie. Alors revoir Robb et sa bande au HELLFEST pour cette édition 2024, sera un grand moment. Vous voilà prévenus.

