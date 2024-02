No Terror in the Bang dévoile le clip de « Monster »

No Terror in the Bang dévoile le clip de « Monster » extrait de son nouvel album HEAL disponible depuis le 12 Janvier chez Klonosphere/Season of Mist !

Le groupe commente : La vidéo s’inspire du conte originel du Petit Chaperon Rouge. Le clip a été tourné dans des lieux du patrimoine normand, comme la cidrerie de Beuzeville, la friche industrielle « un monde flottant » de Rouen

Retrouvez No Terror in The Bang à la Boule Noire à Paris le 26 Mars prochain : https://laboule-noire.fr/no-terror-in-the-bang

Partager : Twitter

Facebook

Pinterest

Reddit

Tumblr