‘PHOENIX NOIR’ le 2e single de DAGOBA

Après la sortie de leur premier single & clip ‘Cerberus’, le groupe emblématique de la scène française DAGOBA, vous dévoile son deuxième single ‘Phoenix Noir’.

souhaité proposer une musique qui pourrait rassembler les fans les plus anciens, comme les nouveaux venus dans leur univers.

Different Breed est, comme son nom l’indique, à la fois un nouveau souffle brûlant dans la discographie de DAGOBA, mais se révèlera comme leur album le plus fédérateur. Rendez-vous le 19 juin prochain pour la sortie de l’album.

