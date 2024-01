Live Report : ARCHITECTS & SPIRITBOX à Paris (Zénith)

ARCHITECTS avait donné rendez-vous à ses fans au Zénith de Paris en ce Mercredi 24 janvier. Le groupe était d’ailleurs passé il y a pas si longtemps, en première partie de METALLICA en mai de l’année dernière et au Stade de France pour être précis (Live Report à lire en suivant ce lien). Mais cette fois-ci, c’est bien en tant que tête d’affiche que le groupe allait monter sur scène. A noter également que le groupe avait été programmé en 2023 à l’affiche du HELLFEST. Tous ces rendez-vous ont d’ailleurs surement joué un rôle, en plus du très bon album « The Classic Symptoms of a Broken Spirit (2022) », pour aider le groupe à remplir cette salle de 5.000 fans que peut contenir le Zénith.

La soirée démarrait à 19h00 avec LOATHE que malheureusement nous ne pourrons voir faute à un agenda très chargé… dommage car il s’agit d’un combo original et moderne, clairement à suivre à l’avenir…

A 19h50 c’est SPIRITBOX qui monte sur scène pour 40 minutes de show. C’est ultra propre, précis et juste. Le groupe canadien originaire de Vancouver emmené par le couple Courtney LaPlante et Mike Stringer, nous balance un best of de sa discographie et dévoile toutes ses influences et ses mélanges de styles en seulement 9 titres. Comme tous les combos modernes, les bandes sons renforcent les ambiances et viennent ponctuer les rythmiques pour les amplifier. L’éclairage est extrêmement simple et la voix parfois un peu sous mixée mais le combo qui déborde d’énergie séduit le public au fur et à mesure que le concert progresse. Le groupe va offrir les nouveaux titres « Cellar Door » et « Angel Eyes » et surtout l’excellent et toujours aussi surprenant « Rotoscope« . Le groupe va également jouer « Yellowjacket » avec en guest Sam Carter d’ARCHITECTS, qui reprendra les parties qu’il avait enregistré pour le titre. Montrant ô combien les deux groupes sont proches. La performance de SPIRITBOX fut de qualité et même s’il ne pouvait bénéficier de tous les moyens de la scène.

Mais alors qu’il est presque 21h00, c’est le capitaine Paul Watson de SEA SHEPHERD qui investit la scène, pour un discours sur l’importance de prendre soin des océans sans lesquels l’homme ne peut pas vivre, de parler brièvement de leurs prochaines actions partout dans le monde et notamment en France pour la préservation des dauphins. Mais aussi pour remercier le soutien de nombreux artistes. Un soutien qui leur permet de gagner en visibilité et en notoriété. Pour en savoir plus: https://seashepherd.fr/

A 21h02, ARCHITECTS démarre son show et va offrir 90 minutes intenses et puissantes. Rien qu’à voir la scène, on comprend tout de suite que le groupe a encore franchi une étape. Une scène de trois étages dont le fond est ensemble formant un énorme écran de led, renforcé par un nombre incroyable de lumières qui vont donner une dimension gigantesque à cette scène de plusieurs centaine de mètres carrés.

Musicalement c’est ultra puissant, le basse batterie est ravageur, l’impact de chaque beat vous claque une grosse mandale et surtout lorsque le groupe interprète ses riffs les plus lourds.

Et comme pour marquer le coup de ce nouveau passage dans la capitale française, c’est avec le titre « Seeing Red« , que le groupe démarre son nouveau concert. La projection sur les écrans, les jeux de lumières, les effets d’ombres et contre-jour font du concert un vrai grand spectacle. Dans le public, ça se défoule et le pit est très vite en feu. Bien entendu, dès que les plus gros singles du groupe résonnent dans le Zénith, c’est tout le public qui reprend les paroles en choeur. La communion entre le groupe et son public est parfaite. Sam Carter, le frontman du groupe, précisera que c’est l’un de ses meilleurs concerts. Le groupe enchaine relativement vite tous ses titres qui défilent à toute vitesse. Le groupe va majoritairement jouer des titres de l’album « For Those That Wish to Exist » sorti en 2021 et seulement deux titres de son dernier album.

Une soirée parfaite pour le combo britannique qui aura une pensée pour son guitariste Tom Searle, décédé en 2016 d’un cancer, membre fondateur du groupe et le frère du batteur Dan Searle. Un concert exemplaire tant le frontman Sam semble accessible, honnête envers ses fans, et un groupe techniquement parfait. ARCHITECTS est en train de devenir petit à petit un groupe qu’on verra en tête d’affiche de tous les festivals et probablement dans des salles de plus en plus importantes. Alors autant profiter encore un peu de ce proximité.

