KREATOR, ANTHRAX et TESTAMENT à Paris en Novembre

Une tournée immanquable va passer par Paris en Novembre, KREATOR, ANTHRAX et TESTAMENT au Zenith de Paris le vendredi 29 novembre.

Les places seront en vente Vendredi.

KREATOR + ANTHRAX 2024 TOUR

w/ very special guests Testament

21-Nov-2024 UK – Manchester, O2 Apollo

22-Nov-2024 UK – Wolverhampton, Civic Hall

23-Nov-2024 UK – London, Eventim Apollo

25-Nov-2024 IE – Dublin, 3 Arena

27-Nov-2024 UK – Glasgow, OVO Hydro

29-Nov-2024 FR – Paris, Zenith

30-Nov-2024 DE – Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle

01-Dec-2024 DE – Munich, Zenith

03-Dec-2024 LU – Esch-sur-Alzette, Rockhal

04-Dec-2024 CH – Zurich, Halle 622

06-Dec-2024 IT – Milan, Alcatraz

07-Dec-2024 DE – Stuttgart, Schleyerhalle

08-Dec-2024 DE – Berlin, Uber Eats Music Hall

10-Dec-2024 HU – Budapest, Barba Negra

11-Dec-2024 PL – Katowice, Spodek

13-Dec-2024 DE – Frankfurt, Jahrhunderthalle

14-Dec-2024 DE – Hamburg, Edel Optics Arena

15-Dec-2024 NL – Den Bosch, Mainstage

Kreator a déclare:

« C’est probablement le package thrash le plus irrésistible jamais mis en place, le meilleur des États-Unis et de l’Europe en une seule soirée ! Ce seront certains de nos plus grands spectacles en Europe, nous apportons donc une énorme production et prévoyons de la déchirer à chaque spectacle !’’

Anthrax déclare:

« Cela fait environ quatre ans que nous n’avons pas fait de tournée au Royaume-Uni ET en Europe, donc ces dates SONT attendues depuis longtemps ! Et quel line-up – Anthrax, Kreator et Testament – tellement de putain de métal ! Nous avons hâte d’apporter le bruit pour vous, et peut-être vous surprendre avec une chanson de notre tout nouvel album qui sortira plus tard cette année. Alors préparez-vous à faire rage les amis, cette fois, nous arrivons !! »

Testament déclare:

« Alors que 2024 démarre, nous sommes ravis d’annoncer notre intention de terminer l’année de manière épique : en tournant avec Kreator et Anthrax, deux des groupes les plus puissants qui sont également de grands amis. Notre première tournée avec Kreator a eu lieu en 2023 et s’est parfaitement déroulée. Notre histoire avec Anthrax remonte à nos premières années, à travers certaines de nos tournées préférées des années 2010. 2024 marquera la première fois que les trois groupes tourneront ensemble sous forme de package. Alors rejoignez-nous alors que les sons les plus lourds d’Europe, de la côte Est et de la côte Ouest se réunissent pour unir le monde – Kreator, Anthrax et Testament ! »

