ACOD : un nouveau clip (sous le signe de la magie noire)

Communiqué: Alors que son quatrième album sortira le mois prochain, ACOD en propose ce jour un premier aperçu. Avec « The Son Of A God (The Heir Of Divine Blood) », la formation black/death metal conte un récit prophétique au cœur de ce nouveau chapitre : la rencontre entre l’élu (un être éveillé de l’au-delà) et la sororité de sorcières. Une vision qui prend vie par un clip empreint de magie noire qui se regarde ci-dessous.

Versets Noirs sortira le 26 Avril chez Hammerheart Records.

« The Son Of A God (The Heir Of Divine Blood) évoque les visions manichéennes des sorcières entre notre monde et un autre bien lointain. Tous deux sont liés par des tourments éternels. Traversant un pont vibratoire et apparaissant à travers une porte astrale. L’élu est arrivé à destination. Le monde des architectes va brûler.

Musicalement, c’est un des titres les plus rapides d’ACOD. L’idée est de démarrer sur une texture black death extrême, brutale et sans compromis, inspirée de la vieille scène scandinave des années 90. La suite est un enchaînement de couplets mid tempo et de refrains accrocheurs sur du blast beat brisés par un break, martelée d’un solo de batterie pour enfin stabiliser les paroles d’un « Son of a God » hypnotique et entêtant ! Un mélange d’intensité et de mélodies, qui synthétise parfaitement ce qu’est la musique de ACOD. »