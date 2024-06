INFECTED RAIN dévoile le single « Pandemonium »

Communiqué : Les leaders du Metal moderne INFECTED RAIN dévoilent un nouveau single, « PANDEMONIUM », extrait de leur dernier album TIME sorti plus tôt cette année

Le groupe a également annoncé une tournée européenne avec ELUVEITIE. TIME est disponible depuis le 9 février 2024 chez Napalm Records !

Suite à la sortie de TIME, le très acclamé sixième album studio d’INFECTED RAIN, (sorti en février 2024 via Napalm Records), et alors qu’il se prépare à un planning estival très chargé, le groupe moldave de Metal progressif moderne a annoncé une tournée européenne en tant qu’invité spécial d’ELUVEITIE, qui débutera début 2025. Retrouvez toutes les dates en bas de ce communiqué !

Avant ses prochaines apparitions sur scène, le groupe vient de dévoiler un nouveau clip pour illustrer le puissant titre « PANDEMONIUM » !

INFECTED RAIN, à propos de « PANDEMONIUM » :

« Nous sommes très heureux de vous présenter le vidéoclip de « PANDEMONIUM », un nouvel extrait de notre dernier album, TIME », commente le groupe. « Cette chanson plonge profondément dans le chaos de notre monde, et la vidéo reflète cette intensité. Considérez-la comme un cadeau sombre et palpitant que nous vous offrons, et comme un parfait échauffement avant notre SUMMER TIME TOUR en Europe. Préparez-vous et profitez de « PANDEMONIUM » ! » »

Après Ecdysis (2022), ardemment acclamé par les médias et ayant également récolté des centaines de milliers de streams et de vues, en plus d’avoir fait ses débuts dans le Top 20 du classement américain Current Hard Music, INFECTED RAIN grimpe encore plus haut avec TIME ! Avec lui, INFECTED RAIN impose sa marque de fabrique en accentuant avec goût le voyage musical introspectif grâce à des éléments progressifs, électroniques, et même Nu-Metal placés avec efficacité au milieu de passages éthérés. À nouveau, l’album a été produit, mixé et masterisé par Valentin Voluta, et combine les talents de Vidick (guitares, cover artist), Eugene Voluta (batterie) et de la célèbre chanteuse Lena Scissorhands (chant), ainsi que l’arrivée d’Alice Lane (basse).

Metal Rock Magazine qualifie TIME comme « un magnifique sixième opus, qui porte très bien son nom puisque tout au long du disque, le sujet résonne profondément, revenir sur le passé, embrasser le présent, rêver de l’avenir. » Chair Your Sound accueille avec plaisir « des petites innovations bienvenues à ce stade de leur carrière, le tout sublimé par le travail des musiciens et la performance vocale impeccable de Lena Scissorhands. »

INFECTED RAIN, au sujet de TIME :

« TIME n’est pas seulement un album, c’est un voyage, un témoignage de l’évolution d’INFECTED RAIN. Le temps n’est pas seulement une mesure, c’est une rivière qui coule en permanence, un rappel constant de moments fugaces et de notre héritage à long terme. Ce sujet résonne profondément à travers l’album, vous offrant une chance de réfléchir au passé, d’embrasser le présent et de rêver à l’avenir. Avec TIME, nous vous invitons à vivre avec nous le phénomène du temps, dans toute sa beauté obsédante et sa puissance brute. »

Le premier titre « BECAUSE I LET YOU » surgit par une énergie indéniable, avec des paroles agressives, et la voix menaçante de Lena Scissorhands, avant que le premier single « DYING LIGHT », d’un pas lourd souterrain, ne marche avec des grooves rythmiques sous des voix et des touches inquiétantes, et s’interrompt même dans un passage EDM, mettant en valeur le dynamisme du groupe en 2024. L’ode mélodique à l’autonomisation « LIGHTHOUSE » s’écrase ensuite pour juxtaposer des couplets doux et des changements auditifs intenses.

Le titre phare de l’album, « VIVARIUM », qui s’appuie sur le djent, met en garde contre les libertés inconstantes de la société, tandis que Lena Scissorhands pousse certains des cris les plus déchirants de l’album dans une atmosphère obsédante et inquiétante. Des titres rapides comme « THE ANSWER IS YOU » et « ENMITY » passent de l’EDM à la synthwave, voire à la drum and bass, au milieu de rythmes brutaux. L’intense « GAME OF BLAME » explore les thèmes de l’hypocrisie et de la douleur émotionnelle infligée par ceux que nous aimons, tout en proposant l’un des breakdowns les plus saisissants de l’album, tandis que des titres comme « PANDEMONIUM » et « UNPREDICTABLE » décrivent l’énergie incontrôlable du futur et du passé, avec des couplets angéliques et hautains, des guitares percutantes et des batteries qui cognent.

Le voyage en italien / anglais « PAURA » clôt l’album sur un chemin de découverte de soi, invitant l’auditeur à comprendre que nous nous limitons nous-mêmes avec nos propres peurs, et que nous devons maîtriser la douleur pour vaincre. TIME s’achève dans un état de calme avec le final ambient « A SECOND OR A THOUSAND YEARS » – fermant le rideau sur une nouvelle expédition fantastique et expérimentale des étoiles montantes INFECTED RAIN.

Summer Time Tour 2024

21.06.24 MD – Milestii Mici Village / Dacii Liberi Moto Fest

28.06.24 FI – Helsinki / Tuska

29.06.24 SK – Zilina / Topfes

30.06.24 SK – Snina / Rock pod Kamenom

02.07.24 HU – Budapest / Analog Music Hall

03.07.24 AT – Salzburg / Rockhouse

06.07.24 IT – Genoa / Genova Summer Live

11.07.24 AT – Leoben / Area 53

12.07.24 DE – Bissingen / Wisdom Tooth Festival

13.07.24 DE – Aschaffenburg / Colos-Saal

14.07.24 DE – Erfurt / From Hell

16.07.24 PL – Poznan / 2 Progi

17.07.24 PL – Krakow / Kwadrat

19/20.07.24 RO – Bucharest / Metalhead Meeting

03.08.24 FR – Saint Maurice de Gourdans / Sylak Open Air

11.08.24 UK – Derbyshire / Bloodstock Open Air

16.08.24 FR – Carhaix / Motocultor

17.08.24 BE – Oostkamp / ParkPop Oostkamp

23.-25.08.24 RO – Bistrita / WTF Rock Festival

27.08.24 DE – Cham / L.A.

28.08.24 NL – Utrecht / TivoliVredenburg

29.08.24 UK – London / The Underworld

30.08.24 UK – Manchester / Rebellion

31.08.24 UK – Swindon / Depravation Festival

Partager : Twitter

Facebook

Pinterest

Reddit

Tumblr