Rise Of The Northstar dévoile une vidéo pour « Crank It Up »

Communiqué: Alors que Rise Of The Northstar continue de parcourir la planète pour défendre Showdown (2023 – Reigning Phoenix Music), l’incontournable quintet alliant metal moderne, musiques urbaines et pop culture nippone sort un clip pour « Crank It Up ».

Le Crank it Up Tour quant à lui se poursuit en Europe et passera par certains festivals hexagonaux (Xtreme Fest, Mennecy Metal Fest, Rock Your Brain, etc.) avant de faire étape au Japon en Novembre.

« ‘Let the weak speak, let the flock talk…,' » : renforcez votre volonté au point d’effacer toute négativité extérieure et restez les yeux rivés sur vos objectifs, peu importe les obstacles qui se dressent face à vous et le venin qu’on vous crache au visage. Ce nouveau clip marque la fin du concept que nous avons initié en 2018 avec The Legacy Of Shi. C’est un hommage à cette année et demie de tournée pour l’album Showdown. C’est la conclusion artistique de cette époque et le début d’un tout nouveau chapitre pour le groupe. »

(Rise Of The Northstar)

Deux albums, des EPs (dont le Live In Paris de 2020 !), des millions de streams et des hits comme « Demonstrating My Saiya Style », « Here Comes The Boom », « Sounds Of Wolves » et « Again And Again » : ROTN c’est une recette explosive sonore et visuelle.

Son troisième impact, Showdown (sorti en avril 2023), clame haut et fort son unique objectif : faire jumper, headbanger et mosher. Un nouveau choc frontal qui prouve que, sur ses terres et bien au-delà, dans toute l’Europe jusqu’en Asie, ROTN est prescripteur de sonorités lourdes et du groove à la Française sur fond d’univers Shonen.

