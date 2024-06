ADX revient avec le clip « Les Charognards »

Communiqué: Après la sortie de leur album L’Empire du Crépuscule, ADX revient avec le clip ‘Les Charognards’ !

Plus en forme que jamais, ADX nous livre tout au long des 10 chansons de ce nouvel album une nouvelle démonstration de son talent, et sa patte y est immédiatement reconnaissable : riffs de guitares puissants, rythmes rapides et énergiques, solos virtuoses, le tout porté par des mélodies irrésistibles et des paroles épiques.

L’Empire du Crépuscule, maintenant disponible sur toutes les plateformes.

