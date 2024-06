Dark Tranquillity dévoile le single « Not Nothing »

Dark Tranquillity a sorti une nouvelle chanson intitulée « Not Nothing » qui explore l’insignifiance de l’humanité. Cette chanson fait partie de leur prochain album « Endtime Signals », dont la sortie est prévue pour le 16 août. Le chanteur Mikael Stanne a exprimé son enthousiasme pour les précommandes et la nouvelle sortie.

