« Blur » le nouveau single en vidéo de Wage War

Wage War a sorti leur nouvel album « STIGMA » et le clip de la chanson « BLUR ». Ils expriment leur satisfaction et leur enthousiasme pour cet album, qu’ils considèrent comme un reflet de leur identité musicale. Ils remercient leurs fans pour leur soutien constant et espèrent qu’ils aimeront cet album autant qu’eux ont aimé le créer.

