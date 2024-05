Serj Tankian dévoile « A.F. Day » prévu au départ pour System Of A Down

Serj Tankian, le chanteur de System Of A Down, a sorti un nouveau morceau solo intitulé « A.F. Day ». Cette chanson, dont les origines remontent aux débuts du groupe multi-platine arméno-américain, reflète une attitude dystopique et anti-autoritaire. Tankian a expliqué que la plupart des instruments et des voix proviennent de cette période. Le morceau figurera sur son prochain EP « Foundations », prévu pour septembre via Gibson Records. Cette semaine, Tankian a également publié son nouveau mémoire, « Down With The System ».

Partager : Twitter

Facebook

Pinterest

Reddit

Tumblr