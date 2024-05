David Draiman (Disturbed) en Guest sur le nouveau single de Nothing More « Angel Song »

Les récents morceaux de NOTHING MORE, « HOUSE ON SAND (feat. Eric V de I Prevail) » et le single actuel « IF IT DOESN’T HURT », ont connu un grand succès avec 13,7 millions de streams et 2,4 millions de vues vidéo combinées à l’échelle mondiale. Le groupe a collaboré avec David Draiman de Disturbed sur « ANGEL SONG », extrait de leur nouvel album très attendu « CARNAL », qui sortira le 28 juin via Better Noise Music. Draiman, avec Disturbed, a vendu plus de 17 millions de disques et a reçu plusieurs nominations aux Grammy Awards.

La nouvelle chanson « ANGEL SONG (feat. David Draiman of Disturbed) » est sortie aujourd’hui, le 17 mai. Selon Draiman, « la puissance de la chanson est indéniable ». Jonny Hawkins, le chanteur de NOTHING MORE, explique que « ANGEL SONG » représente la lutte de notre nature animale contre la société et la technologie, et la voix de Draiman a donné une nouvelle dimension au morceau.

NOTHING MORE a récemment reçu des plaques pour leur single « Go To War », certifié Or par la RIAA. Ce morceau, tiré de leur album révolutionnaire « THE STORIES WE TELL OURSELVES », a été récompensé lors de leur concert au Wind Creek Event Center à Bethlehem, PA, par Harris Masood de Better Noise Music. « Go To War » a reçu deux nominations aux Grammy Awards, une nomination aux Loudwire Music Awards et a été leur premier single numéro 1 sur les charts Mainstream Rock de Billboard. Il a accumulé plus de 113 millions de streams et 30 millions de vues vidéo.

