Apocalyptica dévoile une reprise de Metallica avec James Hetfield et Robert Trujillo

Apocalyptica a sorti une reprise de « One » de Metallica, en collaboration avec James Hetfield et Robert Trujillo de Metallica. Ce morceau est le troisième single de leur album hommage « Apocalyptica Plays Metallica, Vol. 2 », qui sortira le 7 juin et comprendra neuf titres. Trujillo est également présent sur la reprise de « The Four Horsemen », déjà publiée, et le batteur Dave Lombardo participe à la version de « Blackened ».

