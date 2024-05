Body Count dévoile « Psychopath » avec Joe Badolato (Fit For An Autopsy) en Guest

Le groupe de rap metal Body Count, certifié disque d’or, a révélé le premier single de leur huitième album à venir, « Merciless ». L’album a été terminé l’année dernière, mais la date de sortie n’est pas encore annoncée. Produit avec Will Putney, qui a remporté un GRAMMY pour leur titre « Bum-Rush », cet album présente des collaborations avec Joe Badolato de Fit For An Autopsy et George « Corpsegrinder » Fisher de Cannibal Corpse. Vous pouvez écouter le premier morceau, « Psychopath ».

A voir au Hellfest le 28 Juin.

