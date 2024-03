PESTILENCE dévoile le single « Levels Of Perception »

Communqiué: Les légendaires death metal néerlandais PESTILENCE présentent en avant-première leur prochain album best-of réenregistré, « Levels of Perception », dont la sortie est prévue le 26 avril via Agonia Records. L’album comprend douze titres issus des 38 années de carrière du groupe et sera précédé d’une tournée de trois semaines en tête d’affiche en Europe, qui débutera le 3 avril.

Patrick Mameli – dont les compétences vocales, de guitare et d’écriture constituent la marque de fabrique de PESTILENCE – considère que « Levels of Perception » est un témoignage du rôle du groupe dans la progression du death metal. « J’ai toujours voulu faire un album best-of, car cela signifierait que j’ai accompli quelque chose dans le passé ; quelque chose qui a encore sa valeur aujourd’hui », réfléchit Mameli. « Pouvoir choisir parmi des chansons que j’ai composées dans un passé lointain et les transporter dans le présent, avec un line-up d’enregistrements composé de Michiel van der Plicht (batterie), Rutger van Noordenburg (guitare) et Joost van der Graaf (basse) – J’ai trouvé cela d’une grande valeur et d’une pure merveille. »

Le réenregistrement des morceaux a non seulement réussi à leur insuffler une nouvelle vie – pour moitié grâce à un nouveau line-up, et pour moitié en mettant en œuvre des changements subtils qui reflètent la vision mûrie de Mameli et affinée avec des années d’expérience esthétique – mais les distingue également. à partir de compilations bon marché et sans imagination, en unifiant le son de l’album comme il sied à une sortie complète. « Le titre de l’album est Levels of Perception. Pourquoi ? Parce que c’est ce qui s’est passé avec les chansons », explique Mameli. « Interprété par différents musiciens, avec leurs propres points de vue, capacités musicales et interprétations, les mettant sous un nouvel éclairage. Nous voici donc avec de nouveaux niveaux de perception. »

La batterie de « Levels of Perception » a été enregistrée par Michiel van der Plicht en 2021, lors d’une diffusion en direct à T Paard (La Haye, Pays-Bas). « Ces pistes de batterie enregistrées étaient tellement géniales que nous n’avons eu qu’à les utiliser pour peaufiner les guitares et la basse », commente Mameli. Ces réenregistrements et d’autres ont été réalisés avec Reaper derrière la console dans le propre studio de van der Plicht, On Duty, à Mijdrecht, aux Pays-Bas. Ce dernier a conçu, mixé et masterisé l’album. « J’ai commencé à réaliser, après avoir enregistré Exitivm, que lorsque vous pouvez concevoir, mixer et masteriser vous-même, le contrôle sur votre propre produit est bien plus grand, grâce à l’honnêteté et à la passion pour vos propres compositions ; plutôt que d’embaucher un ingénieur qui n’a aucun sens pour votre musique », conclut le leader de PESTILENCE.

Black Death Over Europe 2024

Pestilence + Carnation + Bodyfarm

03.04. DE – Munich, Backstage

04.04. DE – Trier, Mergener Hof

05.04. DE – Berlin, Orwo Haus

06.04. PL – Krakow, Kamienna 12

07.04. CZ – Jaromer, Narodak

08.04. CZ – Ostrava, Barrak

09.04. SK – Kosice, Collosseum

10.04. AT – Vienna, Viper Room

11.04. HU – Budapest, A38

12.04. IT – San Donà di Piave, Revolver

13.04. 1T – Milan, Legend

14.04. FR- Marseille, Jas Rod

15.04. ES – Barcelona, Sala Boveda

16.04. ES – Madrid, Revi Live

17.04. PT – Lisbon, RCA Club

18.04. PT – Porto, Hard Club

19.04. ES – Zaragoza, Sala Lo Intento

20.04. FR – Limoges, C.C.J. Lennon

21.04. BE – Antwerp, Zappa

—

25.05. SK – Surany, Songs Of Hate Festival

21.06. DE – Protzen, Protzen Open Air

22.06. BE – Dessel, Graspop

27.07. BG – Sofia, Sofia Metalfest

28.07. GR – Athens, Release Festival

10.08. CZ – Brutal Assault

26.10. NL – Sneek, Bolwerk

