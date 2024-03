MYRATH en tournée dans toute la FRANCE

MYRATH sera en tournée dans toute la France à l’occasion de la sortie de leur dernier album « Karma ».

Communiqué: Après la sortie de leur dernier album Karma le 08 mars dernier, Myrath vous donne rendez-vous en concert dans toute la France !

Pour les retardataires, cet album repousse les frontière du metal, gagnant le cœur des fans du monde entier grâce à leur signature musicale et leur paroles lourdes de sens.

Avec Karma, Myrath consolide sa place dans les hautes sphères de la scène metal avec un mélange puissant et captivant de mélodies orientales et de heavy metal occidental. De « To The Stars », un titre d’introduction épique, jusqu’à l’envoûtant « Child of Prophecy », cet album vous emmènera dans un voyage théâtral à travers un monde de mythes et de légendes.

Plus d’infos: https://www.myrath.com/tour/

