MOTOCULTOR FESTIVAL : l’affiche (quasi) finale

MOTOCULTOR FESTIVAL : l’affiche (quasi) finale

Communiqué: MOTOCULTOR FESTIVAL : Nouvelle annonce de programmation

Le festival annonce aujourd’hui 21 nouveaux groupes qui rejoignent la programmation de sa 15e édition. Rendez-vous à Carhaix du 15 au 18 août 2024. Celle-ci accueillera, comme lors de sa précédente édition, 110 groupes. Découvrez ci-dessous les 21 nouveaux groupes qui s’ajoutent à l’affiche. Un dernier groupe sera annoncé prochainement.

Nouveaux groupes :
ALAN STIVELL – ANGE – BEAST IN BLACK – CROWNSHIFT – DECAPITATED – DEICIDE – DODHEIMSGARD – FANGE – GRAVEKVLT – GORGOROTH – HAVOK – LES COMPAGNONS DU GRAS JAMBON – NEKO LIGHT ORCHESTRA – POTHAMUS – SABLE HILLS – SONATA – ARCTICA – TERRORIZER – THURSTON MOORE GROUP – TOXIC HOLOCAUST – UADA – UNEARTH

Billetterie :
https://motocultor.seetickets.com/content/billetterie

Programmation par jour :

Jeudi 15 août 2024
ALAN STIVELL / ANGE / BOB VYLAN / CRIPPLED BLACK PHOENIX / DEICIDE / DEWOLFF / EMMA RUTH RUNDLE / GRANDMA’S ASHES / HAVOK / KVELERTAK / MAGMA / MOUNDRAG / NEKO LIGHT ORCHESTRA / SACRAMENTUM / SHY,LOW / SQUID / THURSTON MOORE GROUP / UADA / VENOM INC.

Vendredi 16 août 2024
AURA NOIR / BEAST IN BLACK / ESTHESIS / FAUN / HAGGARD / HEXIS / HIPPOTRAKTOR / IGORRR / INCANTATION / INFECTED RAIN / INHUMATE / KARRAS / KK’S PRIEST / LEFT TO DIE / LES COMPAGNONS DU GRAS JAMBON / LIONHEART / LITURGY / MYRATH / MYRKUR / NOVA TWINS / OPETH / RESOLVE / SABLE HILLS / SKYND / SLOW FALL / SOWULO / THE AMITY AFFLICTION / RIVERSIDE / WARGASM / WIDILMA.

Samedi 17 août 2024
ABORTED / ARCHITECTS / BAMBIE THUG / BERNARD MINET METAL BAND / BROKEN BY THE SCREAM / CALCINE / CROWNSHIFT / CRYPTA / DIDIER SUPER / DIRTYPHONICS / DODHEIMSGARD / EMMURE / EXODUS / FANGE / GRAVEKVLT / JESUS PIECE / JINJER / KALANDRA / LES SHERIFF / LLNN / LYSISTRATA / MILLENCOLIN / NEKROGOBLIKON / POTHAMUS / RÜYYN / SORCERER / THE O’REILLYS AND THE PADDYHATS / TOXIC HOLOCAUST / TRAIN FANTÔME / VILLAGERS OF IOANNINA CITY.

Dimanche 18 août 2024
AFTER THE BURIAL / ARHIOS / AVANTASIA / BARONESS / BLACK BILE / BORN OF OSIRIS / CLUTCH / DECAPITATED / DUEL / DVNE / EXUMER / FRAIL BODY / FUTURE PALACE / GORGOROTH / HIRAX / HORSKH / KRONOS / MESHUGGAH / MONKEY3 / MY DILIGENCE / NIGHT VERSES / PLINI / RED FANG / ROTTING CHRIST / SONATA ARCTICA / STONED JESUS / TERRORIZER / THE BLACK DAHLIA MURDER / THE HALO EFFECT / UNEARTH.

xWebbYx

Rédacteur en chef et administrateur de TRexSound.com.

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