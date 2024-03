Un nouvel album Live de PANTERA en préparation ?

Lors d’une interview pour « The Vinyl Guide Podcast », Charlie Benante, qui a repris le poste de batteur pour la nouvelle tournée de PANTERA, a déclaré que le groupe avait enregistré plusieurs de ses concerts et qu’un Live pourrait les compiler.

Charlie Benante a déclaré:

« Nous en avons parlé. Nous verrons. Nous enregistrons beaucoup, et il s’agit probablement simplement de passer du temps avec et de voir quels programmes sont bons, ou de prendre une chanson de ce programme ou une chanson de ce programme et de la compiler pour un enregistrement live. J’aimerais beaucoup faire ça. »

