WHILE SHE SLEEPS, un nouvel album, une nouvelle vidéo et en France en juin

Communiqué: Bien que déjà perçu comme l’un des plus grands noms de la scène métallique britannique actuelle, While She Sleeps s’apprête à passer à la vitesse supérieure avec la sortie, le 29 mars prochain, de leur nouvel album « Self Hell« . Comme l’avait déjà montré leur plus récent single, « Down » (featuring Alex Taylor de Malevolence), l’approche, des plus ambitieuses, du groupe est simple : rendre tout plus grand et plus imprévisible que jamais.

Aujourd’hui, « To The Flowers » s’inscrit dans cette continuité maximaliste. S’ouvrant sur des paroles du philosophe et leader spirituel Jiddu Krishnamurti, ce nouvel extrait trouve une cohésion dans le chaos. Puisant dans un maelström d’influences en constante ébullition, While She Sleeps mélange allègrement cris et textures vocales plus mélodiques, énergie punk, nappes de synthés, le tout ponctué de ruptures métalliques des plus brutales. »Self Hell » ne fait que renforcer l’image d’un album conçu par un groupe qui ne cesse de repousser ses limites.

Pour le guitariste Sean Long : « Cette nouvelle chanson représente beaucoup pour nous. Bien que nous aimions les cassures et les riffs lourds, notre passion réside aussi, et même en grande partie, dans les morceaux forts en émotions . Cette compo nous a presque fait pleurer à plusieurs reprises, simplement parce qu’elle touche quelque chose qui nous est très cher. Une douleur que nous connaissons tous et que nous ressentons au plus profond de nous-mêmes. L’essence de cette douleur personnelle s’exprime à travers notre musique, c’est même la raison d’être du groupe. Parler de ces choses est difficile mais nécessaire. Son « working title » était « Radiohead », cela aide à comprendre le sentiment qui nous habitait en l’écrivant. Mais elle contient aussi un second coup dur que j’ai découvert par hasard juste avant qu’elle soit terminée. Ce truc est devenu incroyablement viral lorsque je l’ai posté en ligne, alors il fallait absolument que je l’intègre à la chanson. Ajouter à cela que certaines personnes disent que c’est sans doute l’un de mes meilleurs solos. »

Le clip, qui accompagne « To The Flowers » a été créé et tourné par le groupe. Ce véritable court-métrage est à la hauteur de l’intensité de la chanson, avec un réalisme digne de l’atmosphère cinématographique d’un film indépendant.

Et le chanteur Loz Taylor d’ajouter : « Tragique et réaliste… nous voulions que ce court-métrage soit le reflet d’émotions réelles, celles que l’on vit à travers une relation, avec du chagrin, de l’amour, mais aussi la mort et la douleur qu’elle entraîne. C’est un film tragique que nous avons tourné nous-mêmes. C’était un projet énorme à entreprendre que nous avons eu plaisir à réaliser tant nous y avons mis toute notre énergie créative. J’espère qu’il va toucher ceux qui vont le regarder. »

Fort d’une carrière déjà marquée de plusieurs tentatives audacieuses, avec « Self Hell« , While She Sleeps élargit encore plus son champ d’action, en incorporant à ses compositions de la musique symphonique, du hardcore, du synth-rock et aussi, bien sûr, du metal. Pourtant, à travers tous ces styles, le groupe ne perd jamais de vue sa capacité à créer des hymnes prêts à faire bouger des foules immenses. Un album 100% DIY, enregistré dans leur propre studio, le Six Audio à Sheffield, ainsi qu’aux studios Metropolis à Londres et Treehouse à Chesterfield. La production est assurée par Sean Long avec Carl Bown, son collaborateur de longue date.

Après une tournée française 2023 ultra blindée, dont un concert mémorable au Bataclan,

While She Sleeps s’apprête à revenir en France pour 3 concerts au mois de juin prochain :

24/06 – Lyon / Transbordeur

25/06 – Strasbourg / La Laiterie

28/06 – Clisson / Hellfest (Mainstage 2)

