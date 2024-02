LANDMVRKS : en tête d’affiche de l’Olympia le samedi 15 février 2025

Communiqué: Après une Cigale complète 3 mois à l’avance, LANDMVRKS sera en tête d’affiche de l’Olympia le samedi 15 février 2025 !

Nouvelle étape de l’ascension vertigineuse de LANDMVRKS qui s’est imposé comme le groupe metalcore le plus en vogue en France et en Europe.

Les faits d’armes des Marseillais sont impressionnants : tournée européenne sold out, prestations très remarquées aux Etats-Unis, dans les plus grands festivals français (Cabaret Vert, Hellfest, V and B Fest, Motocultor, etc) et européens (Graspop, Slam Dunk, Rock For People, Full Force, Jera On Air, Resurrection, Summer Breeze, etc), première partie de Bring Me The Horizon ou de Sum 41.

Le groupe a même dépassé la barre très symbolique des 100 millions de streams sur Spotify uniquement et leur nouveau titre « Creature » a reçu un accueil retentissant de la part du public, comme des critiques.

Guests à venir.

Lien Billetterie: https://billetterie.seetickets.fr/landmvrks-concert-l-olympia-paris-15-fevrier-2025-css5-opuslive-pg101-ri10258949.htm

Lien Event Facebook: https://www.facebook.com/events/1418512795738526

