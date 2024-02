ASINHELL annonce une tournée européenne

Communiqué: Michael Poulsen, Marc Grewe et Morten Toft Hansen entendent donner une dimension live à Asinhell dès cet été ! Le trio sillonnera les festivals et clubs européens pour y interpréter Impii Hora (sortie en Septembre dernier). Pour l’occasion, les trois musiciens seront rejoints par Jacob Hansen (ex-Invocator) à la basse et Flemming C. Lund (The Arcane Order) à la guitare. Au programme notamment des passages par Lyon et Clisson.

« Asinhell n’a jamais été conçu comme un groupe de scène. Mais vu les réactions enthousiastes suscitées par notre premier album Impii Hora, nous avons tous eu la même envie : que ces titres soient joués live ! Ce sera incroyable de partager la scène avec mes amis. Michael, Morten, Jacob et Flemming sont des musiciens incroyablement talentueux et ce sera un honneur de montrer toute la puissance d’Asinhell avec eux. Que ce soit dans des petits clubs ou sur les planches de grands festivals dans lesquels je n’aurais jamais osé rêver jouer. J’espère croiser nombre d’entre vous en juin et que vous apprécierez cette bonne dose de death metal old-school. À bientôt dans la fosse ! »

(Marc Grewe, chant)

30/05/24 DK – Copenhague – Pumphuset (+ Sickomania)

02/06/24 DE – Hambourg – Übel & Gefährlich (+ Endseeker)

03/06/24 LU – Luxembourg – Rockhal (+ Endseeker)

05/06/24 NL – Utrecht – Rhonda (+ Endseeker)

07/06/24 DE – Nürburgring – Rock am Ring

09/06/24 DE – Nuremberg – Rock im Park

10/06/24 DE – Munich – Technikum (+ Endseeker)

12/06/24 CH – Zürich – Xtra (+ Alien Weaponry)

13/06/24 AT – Nickelsdorf – Nova Rock

15/06/24 UK – Donington Park – Download Festival

18/06/24 DE – Berlin – Hole 44 (+ Endseeker)

19/06/24 DE – Francfort – Zoom (+ Endseeker)

20/06/24 BE – Dessel – Graspop Metal Meeting

22/06/24 DK – Copenhague – Copenhell

24/06/24 DE – Essen – Turock (+ Endseeker)

25/06/24 FR – Lyon – Transbordeur (+ Endseeker)

27/06/24 FR – Clisson – Hellfest

29/06/24 NO – Oslo – Tons of Rock

31/08/24 DK – Næstved – Næstved Metalfest

Depuis plus de 20 ans, Michael Poulsen exporte mondialement le rock’n’roll à la danoise avec Volbeat : des millions d’albums vendus, des tournées des stades et surtout un nom qui n’est plus à présenter. Mais rappelons qu’avant Volbeat, Poulsen s’adonnait au death metal avec Dominus et brutalisait le milieu des années 90 avec quatre albums rapides et intenses. Plusieurs décennies plus tard, lors de l’écriture de Servant Of The Mind, le huitième album de Volbeat, le chanteur-guitariste en profitait pour composer tout un tas de riffs death metal. Il n’en fallait pas plus pour lui donner l’envie d’ouvrir de nouveau les portes de l’enfer : Asinhell était né. Résultat : en moins d’un an, Asinhell est passé d’une idée presque saugrenue à un groupe bien réel enregistrant son premier album: Impii Hora.

Line-up

Michael Poulsen (Guitare)

Marc Grewe (Chant)

Morten Toft Hansen (Batterie)

