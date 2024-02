CROSSFAITH partage en vidéo le nouveau single « Zero »

Communiqué: Les rockers japonais Crossfaith sont de retour avec un nouveau single rugissant intitulé « ZERO ».

La chanson sort des portes en swinguant, jetant des foins infernaux du début à la fin. Il montre que le groupe continue de polliniser le métal et la musique industrielle dans un mélange distinct d’ADN. Le visuel qui l’accompagne montre le groupe jouant avec un feu féroce dans le ventre qui est totalement impossible à éteindre.

« Après environ un an d’interruption, nous revenons enfin dans le jeu », déclare le groupe. Cette chanson est remplie d’énergie primitive, mettant pleinement en valeur notre style distinctif. Cela devient une musique pleine du désir de traverser les abîmes sombres de nos propres mains et de renaître à nouveau. »

De plus, le groupe a annoncé Daiki Koide comme nouveau guitariste. Koide a publié la déclaration suivante à propos de son nouveau rôle : « Depuis juillet 2022, j’ai joué sur de nombreuses scènes avec Crossfaith en tant que membre de soutien, et je suis ravi d’annoncer que j’ai officiellement rejoint Crossfaith en tant que guitariste. J’ai connu des membres de Crossfaith. Cela fait plus de 10 ans maintenant, depuis que je faisais partie de mon groupe précédent, HER NAME IN BLOOD. À l’époque où mon propre groupe s’est séparé, j’avais du mal et je pensais sérieusement si je devais arrêter de poursuivre une carrière musicale. Cependant, Crossfaith était le celui qui m’a contacté et m’a ramené sur scène. Nous faisons de la musique et jouons ensemble sur la même scène depuis un moment, et j’ai toujours eu l’impression de faire partie du groupe, mais étant officiellement membre maintenant, Je suis prêt à tout mettre en œuvre sans me retenir. Tout ce que je veux exprimer sera versé dans notre nouvelle musique. Je suis très heureux de pouvoir à nouveau m’exprimer à travers la musique. S’il vous plaît, continuez à nous soutenir. «

