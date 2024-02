AVATAR vous donne RDV au Grand Rex à Paris pour une projection unique

Un an après avoir joué trois concerts, dont un à l’Olympia, tous complets, en France en mars 2023, et après avoir assuré le support de Gojira au Festival de Nîmes, le groupe AVATAR proposera 11 concerts dans l’hexagone le mois prochain, avec les Anglais de URNE en première partie ! Alors que six dates sont déjà complètes et que les cinq autres sont sur le point de l’être, les Suédois annoncent une séance de projection unique du documentaire « Makes a Killer Album ~ The Truth Behind Dance Devil Dance ». Le trailer est disponible. Cet événement, en présence des musiciens, se tiendra le jeudi 14 mars au cinéma Le Grand Rex à Paris.

Réservations: https://legrandrex.cotecine.fr/reserver/F597866/D1710442800/VOST

