SOLACE « Fading Failing Ruin » : 30 ans de maîtrise au service d’un Stoner Doom massif (Chronique)

SOLACE « Fading Failing Ruin » : 30 ans de maîtrise au service d’un Stoner Doom massif (Chronique)

Il aura fallu attendre les 30 ans de carrière de SOLACE pour que je découvre enfin le groupe. Une surprise d’autant plus agréable que « Fading Failing Ruin » s’impose rapidement comme un album particulièrement convaincant, porté par une écriture solide et une identité parfaitement maîtrisée.

Depuis ses débuts au milieu des années 90, le groupe américain a façonné un style bien à lui, mêlant Heavy Metal, Stoner, Doom et une bonne dose d’énergie Hardcore. Cette cinquième réalisation démontre à quel point ces trois décennies d’expérience ont permis à SOLACE d’affiner son approche. Sans jamais chercher à en faire trop, les musiciens construisent des morceaux lourds, accrocheurs et d’une efficacité redoutable.

Ce qui frappe dès la première écoute, c’est la facilité avec laquelle l’auditeur entre dans l’univers du groupe. Les riffs sont massifs sans devenir étouffants, tandis que les mélodies, aussi bien au chant qu’aux guitares, apportent suffisamment de relief pour maintenir l’intérêt tout au long de l’album. L’équilibre entre puissance et musicalité est particulièrement réussi.

Les ambiances sombres, inspirées par des thématiques apocalyptiques et de fin du monde, renforcent encore cette impression d’un groupe parfaitement en phase avec son propos. SOLACE puise dans les racines du Doom et du Heavy Metal traditionnel tout en y injectant une approche plus contemporaine, où les influences Stoner trouvent naturellement leur place.

L’album bénéficie également d’une production généreuse qui met parfaitement en valeur la lourdeur des compositions sans sacrifier leur lisibilité. Chaque instrument trouve sa place, permettant aux nombreux détails de ressortir au fil des écoutes.

Pour les amateurs de Stoner Metal flirtant avec le Doom, « Fading Failing Ruin » représente une très belle découverte, si ce n’est pas déjà le cas. Quant à ceux qui, comme moi, passent seulement aujourd’hui à côté d’un groupe pourtant actif depuis trois décennies, cet album constitue sans aucun doute une excellente porte d’entrée dans l’univers de SOLACE. Une belle réussite qui prouve que l’expérience reste souvent la meilleure alliée de l’inspiration.

 

Eternal Cerberus

Eternal Cerebrus explore l’univers du Metal sous toutes ses formes, des ténèbres les plus brutales aux mélodies les plus éthérées. Sa plume capture l’intensité et la profondeur de ce genre, entre rage cathartique et émotions sublimes. Passionné et incisif, il écrit avec la même énergie qui anime les riffs et les cris.

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