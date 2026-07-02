Hollywood Vampires dévoile « Raise The Dead » et annonce l’album live At Montreux Jazz Festival

Hollywood Vampires est de retour avec un nouvel extrait explosif. Le supergroupe composé d’Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry et Tommy Henriksen vient de dévoiler « Raise The Dead », premier single issu de son prochain album live At Montreux Jazz Festival, attendu le 14 août 2026.

Accompagné d’une vidéo capturant toute l’intensité de leur prestation, « Raise The Dead » offre un premier aperçu de ce concert enregistré lors de l’édition 2018 du prestigieux Montreux Jazz Festival. Ce nouvel album immortalise une performance où le groupe célèbre l’histoire du rock avec son mélange caractéristique de reprises emblématiques, de compositions originales et d’hommages aux artistes qui ont marqué plusieurs générations.

Parmi les moments forts de ce live figure notamment une reprise inédite de « Ace of Spades » de Motörhead, interprétée en hommage à Lemmy, figure incontournable du rock et ami de longue date des membres du groupe.

Selon le communiqué, At Montreux Jazz Festival est « une célébration retentissante de l’histoire du rock, portée par une puissance brute, une attitude assumée et une alchimie sans égale, une soirée où des légendes ont rendu hommage à d’autres légendes ».

Lorsque Hollywood Vampires est monté sur la scène du Montreux Jazz Festival en 2018, le groupe n’a pas seulement livré un concert, mais une véritable célébration du rock’n’roll. Fidèle à l’esprit des Hollywood Vampires originels, ce collectif d’amis musiciens réuni autour de la passion du rock, la formation a rendu hommage à ses influences tout en offrant une prestation débordante d’énergie, d’humour et de théâtralité.

Depuis la sortie de son premier album éponyme en 2015, composé principalement de reprises et enrichi de nombreuses collaborations prestigieuses, Hollywood Vampires s’est imposé comme un projet à part entière. Son second album, Rise, sorti en 2019, avait confirmé cette évolution grâce à une majorité de compositions originales.

Réputé pour ses prestations scéniques spectaculaires, le groupe s’apprête à reprendre la route avec une tournée européenne qui passera notamment par la France. Les fans français pourront retrouver Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry et Tommy Henriksen le 26 août à l’Adidas Arena de Paris pour un concert qui s’annonce comme l’un des rendez-vous rock incontournables de l’été.

La tournée débutera le 12 août à Londres avant de traverser le Royaume-Uni puis plusieurs pays européens, avec des étapes en Allemagne, en Italie, en Croatie, en Autriche, en République tchèque, en Hongrie et en Pologne.

At Montreux Jazz Festival sera disponible à partir du 14 août 2026.