DOMINUM dévoile « Night Is Calling », le morceau-titre de son nouvel album attendu le 3 juillet

Pour la veille de la sortie de son troisième album studio, DOMINUM lève le voile sur « Night Is Calling », le morceau-titre de ce nouvel opus qui paraîtra le 3 juillet 2026 via Napalm Records. Accompagné d’un clip officiel, ce nouveau single confirme les ambitions du groupe allemand, désormais bien installé parmi les valeurs montantes du metal moderne.

Avec « Night Is Calling », DOMINUM propose un condensé de tout ce qui fait son identité : des riffs massifs, une production cinématographique, des mélodies accrocheuses et un refrain taillé pour être repris en chœur en concert. Le titre bénéficie également de la participation de Marina La Torraca, chanteuse de Battle Beast, dont la prestation apporte une nouvelle dimension à cette composition sombre et fédératrice.

Mené par le charismatique Felix Heldt, alias Dr. Dead, le groupe poursuit le développement de son univers horrifique où le frontman est entouré de ses fidèles « zombies », Tommy Kemp à la guitare, Patient 0 à la basse et Victor Hilltop à la batterie. Depuis la sortie de The Dead Don’t Die en 2024, album entré dans le Top 10 allemand, DOMINUM n’a cessé de gagner en popularité grâce à ses tournées aux côtés de Bruce Dickinson, Avantasia, Battle Beast ou encore Peyton Parrish, sans oublier ses prestations remarquées dans les plus grands festivals européens.

À propos de ce nouveau morceau, Dr. Dead explique que « Night Is Calling » illustre ce combat intérieur face à une obscurité omniprésente qui finit toujours par reprendre le dessus. Il décrit la nuit comme une force irrésistible qui murmure d’abord doucement avant d’envahir les pensées et d’attirer inlassablement celui qui tente de lui résister.

Au-delà du single, Night Is Calling marque une nouvelle étape dans l’évolution musicale de DOMINUM. Produit par Felix Heldt et mixé par le producteur Jacob Hansen, l’album promet des compositions encore plus lourdes, des refrains plus imposants et une atmosphère toujours plus cinématographique. Des titres comme « The Circus Is In Town », « Doctor Doctor » ou « Dark Melodies » viennent compléter un disque pensé pour les grandes scènes, tandis que la reprise de « Thriller » de Michael Jackson apporte une touche originale à l’ensemble.

Dr. Dead voit également cet album comme le symbole de la maturité du groupe et de sa « Living Dead Squad ». Selon lui, DOMINUM assume pleinement son identité, avec des morceaux plus honnêtes, plus agressifs et plus ambitieux que jamais, tout en invitant les auditeurs à rejoindre leur univers macabre.

Pour célébrer cette sortie, DOMINUM se produira notamment au Rockharz Festival et au Wacken Open Air. Les fans français pourront également retrouver le groupe le 24 novembre à La Machine du Moulin Rouge à Paris, où il partagera l’affiche avec The Night Flight Orchestra.

Tracklist de Night Is Calling :

The Circus Is In Town Doctor Doctor Children Of The Night Nosferatu Dark Melodies Night Is Calling (feat. Marina La Torraca) Jack The Ripper Thriller (Michael Jackson Cover) Devil’s Son I Don’t Drink Wine Endzeit Don’t Get Bitten By The Wrong Ones (Acoustic) Hey Living People (Acoustic)