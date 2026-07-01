Airbourne lâche un nouveau brûlot rock’n’roll avec « Kid In A Candy Store »

Quelques semaines après avoir annoncé la sortie de son sixième album studio éponyme avec le premier extrait « Alive After Death (Last Plan Out) », Airbourne poursuit sa campagne de promotion avec un nouveau single explosif, « Kid In A Candy Store ». Le morceau est disponible dès maintenant sur les plateformes de streaming.

Avec ce nouveau titre, le quatuor australien met en avant une autre facette de son prochain album. Plus direct, provocateur et toujours porté par une énergie rock’n’roll sans compromis, « Kid In A Candy Store » s’appuie sur des riffs incisifs, des refrains fédérateurs et une intensité qui a fait la réputation du groupe depuis ses débuts.

Décrit comme un concentré d’humour irrévérencieux et d’énergie brute, le morceau plonge l’auditeur dans une virée nocturne où excès, liberté et adrénaline sont les maîtres mots. Pensé pour enflammer les scènes du monde entier, ce nouvel extrait confirme Airbourne au sommet de sa forme et renforce les attentes autour de ce nouvel opus, qui s’annonce comme l’un des grands rendez-vous rock de la rentrée.

Le nouvel album d’Airbourne paraîtra le 28 août en formats numérique, CD et vinyle.

Le groupe sera également de passage en France cet été avec plusieurs dates de festivals :

2 juillet : Les Eurockéennes de Belfort, Belfort

: Les Eurockéennes de Belfort, Belfort 16 juillet : Guitare en Scène, Saint-Julien-en-Genevois

: Guitare en Scène, Saint-Julien-en-Genevois 17 juillet : World Festival Ambert, Ambert

: World Festival Ambert, Ambert 20 juillet : Festival de Carcassonne, Carcassonne

: Festival de Carcassonne, Carcassonne 16 août : Motocultor Festival, Carhaix

: Motocultor Festival, Carhaix 22 août : V and B Fest, Château-Gontier-sur-Mayenne