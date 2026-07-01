Moonspell dévoile le poignant « The Great Wolf in the Sky » avant la sortie de « Far From God »

À seulement quelques jours de la sortie de son très attendu nouvel album Far From God, le groupe portugais de metal gothique Moonspell dévoile un nouveau single accompagné d’une lyric vidéo. Intitulé « The Great Wolf in the Sky », ce morceau met une nouvelle fois en avant tout ce qui fait l’identité du groupe, entre atmosphères sombres, mélodies majestueuses et intensité émotionnelle.

Prévu pour le 3 juillet via Napalm Records, Far From God s’annonce déjà comme l’un des albums les plus ambitieux de la carrière de Moonspell.

« The Great Wolf in the Sky » se distingue par ses nappes de claviers mélancoliques, ses guitares harmonisées, la performance vocale habitée de Fernando Ribeiro et la participation de la violoniste Alicia Nuhro, qui apporte une dimension supplémentaire à cette composition épique.

À propos du morceau, Fernando Ribeiro explique :

« C’est un hommage assumé à « The Great Gig in the Sky », mais aussi un retour à un thème qui nous est très cher, les loups. C’est l’une de mes chansons préférées que Moonspell ait jamais écrites. Les claviers résonnent comme le hurlement mélancolique d’un loup tout au long du morceau, jusqu’à un refrain épique que je trouve incroyablement libérateur, comme si l’on s’envolait vers les étoiles pour y retrouver ce loup. C’est l’un des premiers titres composés pour cet album et nous l’avons patiemment façonné pendant plus de trois ans. Cette chanson raconte l’histoire de Moonspell, des loups qui ont croisé notre route avant de quitter la meute, emportés par les circonstances de la vie ou l’inéluctabilité de la mort. Elle relie le passé, le présent et l’avenir du groupe et prend la forme d’un nouvel hymne que nous espérons voir adopté par nos fans. Elle est également dédiée à un ami et fan qui nous a malheureusement quittés avant d’avoir pu entendre ce nouvel album. »

Né de cinq années de remises en question, d’explorations créatives et de redécouverte artistique, Far From God marque une véritable renaissance pour Moonspell. Le groupe revendique un retour à l’essence même du metal gothique, sans céder aux tendances actuelles, en privilégiant une approche plus sincère, plus sombre et profondément émotionnelle.

Les thèmes abordés traversent l’amour baudelairien, la culpabilité existentielle, la rédemption, les résurrections christiques et la noblesse silencieuse des créatures de la nuit. Vampires, loups-garous et symbolisme religieux ne servent pas de simple décor fantastique, mais deviennent les vecteurs d’émotions authentiques, romantiques et sombres.

Fernando Ribeiro revient également sur la philosophie de cet album :

« Ce titre évoque la façon dont nous nous sommes tous éloignés de notre véritable chemin, attirés par des illusions plutôt que par de véritables émotions sombres et leur transmission sincère à travers la musique, les paroles et l’art. Je n’oserai pas dire que c’est le meilleur album que nous ayons réalisé. Je suis trop vieux, trop sage et trop marqué par le fait que beaucoup n’ont jamais reconnu le talent de Moonspell à créer des mélodies sombres avec élégance et intelligence. En revanche, je peux dire que nous sommes retombés amoureux de notre propre musique. Il nous a fallu plus de cinq ans pour plonger aussi profondément en nous-mêmes avant de revenir à la surface avec cet album. Nous n’avons pas seulement été inspirés, nous avons été touchés par une muse qui nous a conduits vers cette rédemption musicale et cette véritable déclaration d’amour au metal gothique. Pour cet album, notre seule influence a été Moonspell lui-même. »

Produit par Jaime Gomez Arellano, connu pour son travail avec Paradise Lost, Sólstafir ou encore Ghost, Far From God promet un son à la fois massif, moderne et fidèle à l’héritage du groupe. Moonspell le présente non pas comme un exercice nostalgique, mais comme une œuvre affirmant sa place incontournable dans l’histoire du metal gothique, près de trente-cinq ans après ses débuts.