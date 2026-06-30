BAD WOLVES dévoile « Paint It Red » et accueille sa nouvelle chanteuse KILLBOY

BAD WOLVES ouvre un nouveau chapitre de son histoire avec la sortie de « Paint It Red », un nouveau single accompagné de son clip officiel, disponible dès maintenant via Better Noise Music. Il s’agit de la première sortie du groupe en 2026 et surtout de la première apparition de sa nouvelle chanteuse, KILLBOY, de son vrai nom Sara Skinner.

Avec « Paint It Red », BAD WOLVES élargit encore sa palette sonore tout en conservant son ADN mêlant metal moderne, refrains accrocheurs et riffs massifs. Porté par une section rythmique percutante et des guitares aux accents polyrythmiques, le morceau met en lumière la puissance vocale et la polyvalence de KILLBOY, dont l’arrivée marque un véritable tournant pour le groupe.

Le batteur, compositeur et membre fondateur John Boecklin explique que le groupe ne cherchait pas simplement une remplaçante, mais une artiste capable d’emmener BAD WOLVES vers une nouvelle direction. Selon lui, la première fois qu’il a entendu Sara Skinner chanter, il a immédiatement su qu’elle possédait une voix exceptionnelle, une présence naturelle et une grande polyvalence. Il ajoute qu’elle apporte également une énergie nouvelle au sein du groupe et qu’elle n’est pas là pour reproduire le passé, mais pour construire l’avenir de BAD WOLVES.

À propos de « Paint It Red », KILLBOY explique que le morceau évoque le courage de tout recommencer lorsque cela devient nécessaire. Selon elle, il faut parfois accepter de déconstruire ce que l’on a bâti pour rester fidèle à soi-même, sans craindre le changement, l’échec ou le fait de repartir de zéro. Elle décrit la chanson comme une invitation à abandonner ce qui nous retient afin de créer quelque chose de meilleur.

John Boecklin précise quant à lui que « Paint It Red » est une métaphore des moments où il devient inutile d’être diplomate ou de chercher l’approbation des autres. Il estime qu’il arrive un moment où chacun doit prendre ses propres décisions, quelles qu’en soient les conséquences, reprendre le contrôle de sa vie et refuser que d’autres dictent sa voie.

Le choix de publier le single le 29 juin n’est pas anodin. Cette date correspond à la période de la « Strawberry Moon », la pleine lune de la fin juin, symbole associé dans plusieurs mythologies à une énergie brute et instinctive, une imagerie qui correspond parfaitement à l’identité du groupe.

BAD WOLVES est aujourd’hui composé de Sara « KILLBOY » Skinner au chant, John Boecklin à la batterie, AJ Rebollo à la guitare et Derek Bolman à la basse.

Le clip de « Paint It Red » est disponible dès maintenant. Le groupe a également confirmé que de nouvelles sorties arriveront prochainement.