SELFISH THINGS dévoile le nouveau single « Violence » en featuring avec Mike Froh

Le groupe canadien SELFISH THINGS poursuit le dévoilement de son prochain album avec la sortie de son nouveau single « Violence ». Le morceau, accompagné d’un clip officiel, accueille en invité Mike Froh et offre un nouvel aperçu de Receptivity, le prochain album du groupe attendu le 9 octobre via FLG.

Avec « Violence », SELFISH THINGS confirme son approche moderne du rock alternatif, mêlant mélodies accrocheuses, énergie brute et refrains fédérateurs. La participation de Mike Froh apporte une intensité supplémentaire à un titre qui aborde les tensions intérieures et les relations conflictuelles, tout en conservant l’identité sonore du groupe.

Prévu pour le 9 octobre, Receptivity marquera une nouvelle étape dans l’évolution de SELFISH THINGS. Ce nouvel opus promet d’explorer des thématiques personnelles et émotionnelles à travers une production puissante et actuelle, dans la continuité des précédentes sorties du groupe.

Le clip officiel de « Violence » est disponible dès maintenant, tandis que Receptivity est d’ores et déjà annoncé pour une sortie le 9 octobre via FLG.