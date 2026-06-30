THE L.I.F.E. PROJECT dévoile sa reprise de « You Can’t Bring Me Down » de SUICIDAL TENDENCIES

THE L.I.F.E. PROJECT, le projet réunissant Josh Rand, guitariste de STONE SOUR, et la chanteuse Casandra Carson (PARALANDRA, CASANDRA’S CROSSING), est de retour avec un nouveau single. Le duo dévoile cette fois une reprise de « You Can’t Bring Me Down », morceau emblématique de SUICIDAL TENDENCIES initialement paru en 1990 sur l’album Lights…Camera…Revolution!. Le titre est accompagné d’une visualizer vidéo et est disponible dès maintenant via Frontiers Music Srl.

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Pour Josh Rand, le choix de cette reprise était une évidence. Grand admirateur de Lights…Camera…Revolution!, qu’il considère comme l’un de ses cinq albums favoris de tous les temps, le guitariste explique que les paroles du morceau sont toujours aussi actuelles plus de trente-cinq ans après leur sortie. Il espère que les auditeurs prendront autant de plaisir à écouter cette nouvelle version que le groupe en a eu à l’enregistrer.

De son côté, Casandra Carson souligne que le message de la chanson, centré sur le refus de se conformer et de renoncer à ses convictions pour suivre la majorité, résonne particulièrement avec son propre parcours. Après plus d’une décennie passée dans l’industrie musicale, elle affirme avoir souvent été confrontée aux critiques et aux refus, sans jamais abandonner sa vision artistique. Selon elle, c’est précisément ce qui rend ce morceau intemporel et pertinent aujourd’hui encore.

Né de la rencontre entre Josh Rand et Casandra Carson en 2020, THE L.I.F.E. PROJECT mêle riffs heavy, influences thrash et mélodies accrocheuses. Après plusieurs années de travail et différents EP, le duo poursuit son ascension et prépare toujours la sortie de son premier album, attendue courant 2026.