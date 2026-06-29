Tom Morello annule sa tournée européenne pour rester auprès de sa mère hospitalisée

Tom Morello annule sa tournée européenne pour rester auprès de sa mère hospitalisée

Tom Morello a annoncé l’annulation de toutes les dates restantes de sa tournée européenne et britannique afin de rentrer aux États-Unis auprès de sa mère, Mary Morello, une nouvelle fois hospitalisée à l’âge de 102 ans.

Le guitariste de Rage Against The Machine avait déjà été contraint de reporter plusieurs concerts plus tôt ce mois-ci pour la même raison. Après une amélioration de l’état de santé de sa mère, celle-ci l’avait encouragé à reprendre la route et à honorer les engagements restants de sa tournée. Malheureusement, son état s’est de nouveau dégradé, obligeant le musicien à interrompre définitivement cette série de concerts européens.

Dans un message adressé à ses fans, Tom Morello a expliqué : « Chers amis, fans et camarades, ma chère mère, Mary Morello, est de nouveau hospitalisée et je rentre chez moi pour m’occuper d’elle. Jouer au Royaume-Uni et en Europe avec vous cet été a été une expérience incroyable. J’ai hâte de revenir poursuivre avec vous ce mouvement que nous avons commencé. Avec tout mon amour, notre unité et notre force. »

Cette décision entraîne notamment l’annulation de ses prestations prévues au Tons Of Rock Festival en Norvège, au BBK Music Legends Festival en Espagne, ainsi que de ses concerts en tête d’affiche à Paris et Londres, qui avaient déjà été reprogrammés après un premier report. Les remboursements seront proposés aux détenteurs de billets des concerts concernés.

Les nombreux messages de soutien publiés par les fans témoignent de l’affection portée au guitariste, qui a choisi de faire passer sa famille avant ses engagements professionnels dans cette période difficile.

 

Azula Jinora

Azula Jinora est une chroniqueuse passionnée par les musiques enragées, avec une expertise exceptionnelle dans le rock, le metal, le hardcore et leurs multiples sous-genres. Dotée d'une immense culture musicale, elle explore avec précision et sensibilité l'univers des riffs puissants, des rythmes effrénés et des émotions brutes.

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