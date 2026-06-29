The HU dévoile le clip de « Grey Hun » avant la sortie de l’album HUN

Le phénomène mongol The HU poursuit la montée en puissance autour de son troisième album « HUN », attendu le 24 juillet via Better Noise Music. Après avoir récemment dévoilé « Lost Soul », en collaboration avec Jonny Hawkins de Nothing More, le groupe présente désormais le clip officiel de son nouveau single, « Grey Hun ».

Fidèle à son identité musicale unique, The HU continue de mêler les sonorités traditionnelles mongoles à la puissance du rock moderne. Porté par une rythmique martiale et les célèbres chants diphoniques du groupe, « Grey Hun » illustre une nouvelle fois le style si particulier du quatuor, qui repousse les frontières du genre en y intégrant des éléments culturels profondément ancrés dans l’histoire de la Mongolie.

Le morceau véhicule également un message positif, comme l’explique le musicien Enkush : « Grey Hun est une chanson qui encourage chacun à être à l’aise avec ce qu’il est. Tout est parti d’un riff que j’ai composé en imaginant un homme traversant de vastes paysages à cheval. Il nous a fallu du temps pour terminer ce morceau, car nous voulions être certains de transmettre clairement son message positif. »

Ce nouveau titre succède à « Lost Soul », premier duo entre The HU et Jonny Hawkins de Nothing More. Le morceau poursuit actuellement son ascension dans les classements Active Rock américains, confirmant l’engouement autour du groupe.

Avec « HUN », The HU entend franchir une nouvelle étape de son évolution. Composé de onze titres inspirés des légendes et de l’héritage culturel mongol, l’album promet une œuvre ambitieuse, à la fois épique et immersive, tout en restant fidèle au concept de « Hunnu Rock » qui a fait connaître le groupe dans le monde entier.

Le groupe se montre particulièrement enthousiaste à l’approche de cette sortie : « Nous avons pris le temps de faire les choses correctement et nous sommes très heureux d’être presque prêts à dévoiler le fruit de ces dernières années de travail. Nous préparons également un tout nouveau set pour la scène. Nous voulons jouer dans des salles plus grandes afin de proposer une production plus ambitieuse, intégrer encore davantage d’éléments de notre culture et offrir cette expérience à nos fans. Et en plus de ce troisième album, nous avons déjà d’excellentes idées pour le suivant ! »

Après une tournée nord-américaine en tête d’affiche couronnée de succès, The HU repartira sur les routes cet été aux États-Unis en compagnie de Rob Zombie et Marilyn Manson, avant de revenir en Europe à l’automne. Les fans français pourront retrouver le groupe le 27 octobre à l’Olympia de Paris, puis le 28 octobre au Radiant de Lyon.

Tracklist de « HUN » :

Warrior Chant

Lost Soul

The Men

Echoes of My Father

Shadow

Horsemen

Greed

The Real You

Grey Hun

Universe

Second Face

À noter que la version de « Lost Soul » avec Jonny Hawkins sera uniquement disponible sur l’édition numérique de l’album.