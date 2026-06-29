I Prevail et Amira Elfeky unissent leurs forces sur le nouveau single « Paradise »

I Prevail poursuit l’exploitation de son nouvel album « Violent Nature » avec la sortie de « Paradise », un morceau inédit enregistré en collaboration avec la chanteuse américaine Amira Elfeky. Accompagné d’un clip officiel, ce titre réunit deux univers complémentaires, entre metal moderne, atmosphères gothiques et influences grunge.

« Paradise » se distingue par son contraste permanent. Les nappes électroniques et les claviers cinématographiques installent une ambiance sombre avant de laisser place à une déferlante de riffs massifs et de percussions explosives. Le chant hurlé d’Eric Vanlerberghe se mêle aux lignes vocales tantôt aériennes, tantôt rageuses d’Amira Elfeky, donnant naissance à un véritable dialogue musical chargé d’émotion et de tension.

Le morceau explore les relations humaines sous un angle particulièrement intense, évoquant une confrontation passionnée entre deux partenaires. Entre violence et fragilité, « Paradise » alterne les moments de douceur et les explosions de colère, faisant de cette collaboration l’une des plus marquantes de la carrière récente du groupe.

À propos de cette rencontre artistique, I Prevail explique : « Nous sommes fans d’Amira depuis un moment. Elle possède un son et un style vraiment uniques. L’opportunité d’écrire ensemble s’est présentée très naturellement et nous nous sommes immédiatement retrouvés autour de cette idée complètement folle pour une chanson. Nous avons tous visualisé le résultat presque instantanément. C’est quelque chose de rare et de magnifique quand cela arrive. Aujourd’hui encore, nous ne savons pas exactement ce que nous avons créé. Nous ne nous sommes jamais arrêtés pour trop réfléchir. Nous l’avons simplement fait, et la chanson a pris forme d’elle-même. »

Originaire de la région de Detroit, I Prevail s’est imposé comme l’une des formations incontournables du metalcore moderne depuis sa création en 2013. Son premier album, « Lifelines » (2016), a été certifié disque d’or aux États-Unis et au Canada, tandis que « TRAUMA » (2019) a également obtenu une certification or au Canada et valu au groupe deux nominations aux Grammy Awards, dans les catégories « Meilleur album rock » et « Meilleure performance metal » pour le titre « Bow Down ».

Avec « TRUE POWER » en 2022, le groupe avait déjà démontré sa volonté de dépasser les codes traditionnels du metalcore. Cette ambition se poursuit aujourd’hui avec « Violent Nature », un album qui confirme l’évolution artistique du quintette. Celui-ci cumule déjà plus de 170 millions d’écoutes, tandis que le catalogue complet d’I Prevail approche désormais les 5 milliards de streams à travers les plateformes de streaming.