Live Report: Cro-Mags au Hellfest 2026 (Jour 3)

Sous le soleil brûlant de la Warzone, Cro-Mags se prépare, les membres s’échauffent. Harley Flanagan, le bassiste légendaire du groupe, demande au public s’il est prêt et commence avant le début annoncé du concert. Et là, l’agressivité et la violence du hardcore arrivent.

Le frontman ne s’arrête jamais. C’est une pile électrique. De gauche à droite, de l’avant à l’arrière, il bouge tout le temps. Chaque parcelle de scène est utilisée par le bassiste. Il va à chaque extrémité de la scène. Il tourne même autour de la batterie. Les autres musiciens sont plus calmes et bougent de façon standard. En faisant des grimaces devant les caméras, on reconnait bien toute la bonne humeur et la folie du chanteur.

Il y a une belle communion entre le groupe et le public. La fosse bouge dans tous les sens et répond aux appels du chanteur pour mettre le bordel. Celui-ci propage des messages de paix et d’amour pendant le concert. L’esprit hardcore se retrouve bien là.

Au fur et à mesure du concert, les titres s’enchaînent. C’est un régal du hardcore. Des titres agressifs, rapides et puissants. On a même eu droit à un titre du prochain album qui s’annonce prometteur. C’est un très bon concert réalisé par Cro-Mags, toujours un show à aller voir !